Платини освобождён из-под стражи после дачи показаний

Бывший президент УЕФА Мишель Платини вышел на свободу после допроса по делу о выборах страны — хозяйки чемпионата мира по футболу — 2022.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборах Катара в качестве места проведения мирового первенства по футболу в 2022 году. Как сообщил сам француз в комментарии AFP, он также был допрошен относительно Евро-2016 и чемпионатов мира-2018 в России.

Мишель Платини был выбран на должность президента УЕФА в 2007 году. В 2015-м он был отсранён от выполнения обязанностей, а впоследствии дисквалифицирован на восемь лет по обвинени в коррупции. В мае 2016 года срок отстранения француза от футбольной деятельности был сокращён до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что представитель Платини не знает, сколько времени француз проведёт под стражей.