Представитель Платини пока не знает, сколько времени экс-президент УЕФА проведёт под стражей

Срок пребывания легендарного футболиста и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей в настоящее время неизвестен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 63-летнего француза Жана-Кристофа Алькье.

Платини был задержан правоохранительными органами во вторник, 18 июня. Изначально в СМИ появилась информация, что экс-президент УЕФА подозревается в коррупции при выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года, но впоследствии стало известно, что Мишель является свидетелем по данному делу, а его арест был необходим, чтобы избежать возможного сговора между фигурантами расследования.

В 2015 году Платини, совмещавший должность президента УЕФА с постом вице-президента Международной организации футбола (ФИФА), был отстранён от любой деятельности, связанной со спортом, по результатам громкого коррупционного скандала в организациях.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать задержание Платини.