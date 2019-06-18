Представитель Платини пока не знает, сколько времени экс-президент УЕФА проведёт под стражей

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Срок пребывания легендарного футболиста и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей в настоящее время неизвестен.
Представитель Платини пока не знает, сколько времени экс-президент УЕФА проведёт под стражей
  • © Jonathan Moscrop, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 63-летнего француза Жана-Кристофа Алькье.

Платини был задержан правоохранительными органами во вторник, 18 июня. Изначально в СМИ появилась информация, что экс-президент УЕФА подозревается в коррупции при выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года, но впоследствии стало известно, что Мишель является свидетелем по данному делу, а его арест был необходим, чтобы избежать возможного сговора между фигурантами расследования.

В 2015 году Платини, совмещавший должность президента УЕФА с постом вице-президента Международной организации футбола (ФИФА), был отстранён от любой деятельности, связанной со спортом, по результатам громкого коррупционного скандала в организациях.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать задержание Платини.

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