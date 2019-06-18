Представитель Платини пока не знает, сколько времени экс-президент УЕФА проведёт под стражей
- © Jonathan Moscrop, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 63-летнего француза Жана-Кристофа Алькье.
Платини был задержан правоохранительными органами во вторник, 18 июня. Изначально в СМИ появилась информация, что экс-президент УЕФА подозревается в коррупции при выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года, но впоследствии стало известно, что Мишель является свидетелем по данному делу, а его арест был необходим, чтобы избежать возможного сговора между фигурантами расследования.
В 2015 году Платини, совмещавший должность президента УЕФА с постом вице-президента Международной организации футбола (ФИФА), был отстранён от любой деятельности, связанной со спортом, по результатам громкого коррупционного скандала в организациях.
Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать задержание Платини.