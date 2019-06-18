Во Франции подтвердили факт задержания Платини по делу о коррупции
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Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что, помимо Платини, для проведения допроса была задержана советник экс-президента Франции Николя Саркози, а Клод Геан, бывший генеральным секретарём администрации Саркози, был допрошен без задержания.
Задержание Платини связано с расследованием коррупционной схемы относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини.