Во Франции подтвердили факт задержания Платини по делу о коррупции

Представитель судебных властей Франции подтвердил факт задержания экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о коррупции.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что, помимо Платини, для проведения допроса была задержана советник экс-президента Франции Николя Саркози, а Клод Геан, бывший генеральным секретарём администрации Саркози, был допрошен без задержания.

Задержание Платини связано с расследованием коррупционной схемы относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини.