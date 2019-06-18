Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал заключение под стражу экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

«Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. «Задержан в связи с расследованием» — эта формулировка выглядит странно», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

С 2007 по 2015 год Платини возглавлял УЕФА и был отстранён от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее появилась информация, что Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции.