Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини
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«Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. «Задержан в связи с расследованием» — эта формулировка выглядит странно», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».
С 2007 по 2015 год Платини возглавлял УЕФА и был отстранён от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее появилась информация, что Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции.