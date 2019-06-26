Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, которая отказалась посетить Белый дом, если выиграет нынешний чемпионат мира.
Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом
  • Reuters

«Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что «не придёт в чёртов Белый дом, если выиграет чемпионат мира». Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить», — написал глава государства в своём Twitter.

По его словам, правительство ещё не высылало приглашение команде, но теперь сборная США будет приглашена в Белый дом вне зависимости от результата на турнире.

«Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для неё и команды. Гордись флагом, который носишь на форме», — заключил Трамп.

Американки в 1/8 финала чемпионата мира обыграли Испанию (2:1) и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Францией. Встреча состоится 28 июня.

Ранее Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом.

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