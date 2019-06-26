Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом

Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, которая отказалась посетить Белый дом, если выиграет нынешний чемпионат мира.

«Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что «не придёт в чёртов Белый дом, если выиграет чемпионат мира». Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить», — написал глава государства в своём Twitter.

По его словам, правительство ещё не высылало приглашение команде, но теперь сборная США будет приглашена в Белый дом вне зависимости от результата на турнире.

«Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для неё и команды. Гордись флагом, который носишь на форме», — заключил Трамп.

Американки в 1/8 финала чемпионата мира обыграли Испанию (2:1) и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Францией. Встреча состоится 28 июня.

Ранее Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом.