Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп высказался относительно возможного приглашения на встречу в Белый дом игроков канадского клуба «Торонто Рэпторс», ставших чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом
  • Reuters

«Мы думали об этом. Это интересный вопрос. Они показали феноменальный баскетбол, я немного посмотрел их игру. Они были очень хороши, мои поздравления им. Мы подумаем о том, стоит ли их пригласить. Если они захотят, то мы подумаем», — приводит слова Трампа USA Today.

Действующий президент США ещё ни разу не принимал в Белом доме чемпионов НБА. С 2017 года чемпионом НБА дважды становился «Голден Стэйт Уорриорз», однако игроки клуба из Окленда не получали приглашений на встречу с президентом из-за публичной критики в его адрес.

«Торонто», основанный в 1995 году, обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 4:2 и впервые стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что MVP финала НБА — 2019 отказался продлевать контракт с «Торонто».

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