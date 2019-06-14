«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 114:110 в пользу гостей.

Самыми результативными в составе «Рэпторз» стали Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов, и Кайл Лоури, в активе которого 26 очков и 10 ассистов. По 22 очка набрали Кавай Леонард и Фред Ванвлит.

В составе «Уорриорз» лучшим стал Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Андре Игуодала записал в свой актив 22 очка. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 11 очков и 19 подборов.

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант перенёс операцию на ахилле.