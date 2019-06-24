СМИ: MVP финала НБА — 2019 отказался продлевать контракт с «Торонто»
- Reuters
Как сообщает инсайдер Крис Хайнс, 27-летний форвард не стал использовать опцию продления, имевшуюся в его нынешнем контракте с «Торонто», и станет неограниченно свободным агентом.
Отмечается, что Леонард всё-таки рассматривает возможность подписания нового контракта к «Рэпторс».
Леонард перешёл в «Торонто» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, а сам стал самым ценным игроком финальной серии.
Ранее сообщалось, что «Кливленд» может отчислить чемпиона НБА из команды.