СМИ: MVP финала НБА — 2019 отказался продлевать контракт с «Торонто»

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард отказался продлевать своё соглашение с клубом.

Как сообщает инсайдер Крис Хайнс, 27-летний форвард не стал использовать опцию продления, имевшуюся в его нынешнем контракте с «Торонто», и станет неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что Леонард всё-таки рассматривает возможность подписания нового контракта к «Рэпторс».

Леонард перешёл в «Торонто» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, а сам стал самым ценным игроком финальной серии.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» может отчислить чемпиона НБА из команды.