СМИ: «Кливленд» может отчислить чемпиона НБА из команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» может отчислить из команды защитника Джей Ар Смита.

Как сообщает The Athletic, в «Кливленде», убравшем Смита из ротации ещё в первой половине минувшего сезона, намеревались обменять его на пик первого раунда драфта 2019 года, поэтому не стали сразу отчислять из команды.

До сих пор Смита не обменяли в другой клуб, и ожидается, что его могут отчислить до 1 июля.

Отмечается, что такое намерение связано с целью клуба выйти из черты налога на роскошь в $132 млн в сезоне-2019/20.

Смит играет за «Кливленд» с 2015 года. Вместе с командой в 2016 году он стал чемпионом НБА. В минувшем сезоне сыграл в 11 матчах, в среднем набирая 6,7 очка, 1,9 ассиста и 1,6 подбора.

Ранее сообщалось, что «Бостон» подпишет одного из самых высоких игроков в истории НБА.