ESPN: «Бостон» подпишет одного из самых высоких игроков в истории НБА

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» договорился о подписании контракта с сенегальским центровым Тако Фоллом.
ESPN: «Бостон» подпишет одного из самых высоких игроков в истории НБА
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Как сообщает ESPN, «Бостон» намерен подписать с игроком, которого не выбрали на драфте 2019 года, минимальный однолетний контракт (Exhibit 10), позволяющий  выступать за фарм-команду в Лиге развития.

23-летний Фолл четыре года выступал за университет Центральной Флориды, со средними показателями за матч в 10,1 очка, 7,7 подбора, 2,4 блокшота, при 74%-й реализации бросков с поля.

Его рост составляет 231 см, что является третьим показателем в истории НБА после Георге Мурешана и Мануте Бола, рост которых — также 231 см.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри назвал единственный момент в карьере, о котором он сожалеет.

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