Карри назвал единственный момент в карьере, о котором он сожалеет
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«Единственное, о чём жалею, — мой пас из-за спины на Томпсона в седьмой игре финала 2016 года. Это буквально единственное сожаление, которое чувствую с точки зрения того, как я играл, и которое связано с победами и поражениями», — приводит слова Карри The New York Times.
В той игре, которая была решающей в серии, «Уорриорз» проиграли «Кливленд Кавальерс» со счётом 89:93, и не сумели завоевать чемпионство.
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