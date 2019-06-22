Карри назвал единственный момент в карьере, о котором он сожалеет

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о единственном моменте в своей карьере, о котором он сожалеет.
Карри назвал единственный момент в карьере, о котором он сожалеет
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Единственное, о чём жалею, — мой пас из-за спины на Томпсона в седьмой игре финала 2016 года. Это буквально единственное сожаление, которое чувствую с точки зрения того, как я играл, и которое связано с победами и поражениями», — приводит слова Карри The New York Times.

В той игре, которая была решающей в серии, «Уорриорз» проиграли «Кливленд Кавальерс» со счётом 89:93, и не сумели завоевать чемпионство.

Ранее сообщалось, что по мнению Кевина Дюранта, в «Голден Стэйт» его обманули относительно травмы

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