СМИ: Дюрант считает, что в «Голден Стэйт» его обманули относительно травмы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб ввёл его в заблуждение относительно возможных последствий травмы правой голени.

По информации инсайдера Рика Бучера, 30-летний форвард считает, что его ввели в заблуждение, не сказав, что повреждение, полученное в начале мая, может привести к катастрофической травме, которой стал разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии.

Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил разрыв ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и уже перенёс операцию. С высокой долей вероятности он пропустит сезон-2019/20, при том что его действующее соглашение с «Уорриорз» истекает летом 2019 года, и он выйдет на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что Нандо де Коло заявил о намерении вернуться в НБА.