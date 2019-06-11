Дюрант получил новую травму в пятом матче финала НБА

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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил новое повреждение во время пятого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».
Дюрант получил новую травму в пятом матче финала НБА
  • Reuters

Как сообщил генеральный менеджер команды Боб Мейерс, слова которого передаёт пресс-служба НБА, 30-летний форвард повредил ахиллово сухожилие.

Отмечается, что ориентировочные сроки восстановления станут известны после углублённого обследования.

Пятый матч серии стал для Дюранта первым после повреждения икроножной мышцы, из-за которого он пропустил более месяца. До момента когда он получил травму, во второй четверти матча, Дюрант успел сыграть 11 минут 57 секунд и записал в свой актив 11 очков, 2 подбора и 1 блокшот.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА.

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