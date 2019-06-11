«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 106:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Уоррирз» стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Ещё 26 очков команде принёс Клэй Томпсон.

В составе «Рэпторс» самым результативным стал Кавай Леонард, записавший в свой актив дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Торонто». Шестая игра пройдёт в Окленде 14 июня.

Ранее сообщалось, что Тони Паркер завершил карьеру.