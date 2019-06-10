Французский баскетболист Паркер завершил карьеру
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«Я завершаю профессиональную карьеру. Я принял решение, что больше не буду играть в баскетбол. Многие вещи наталкивали меня на это решение, но мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером, что я больше не хочу играть в баскетбол», — цитирует Паркера ESPN.
Спортсмен добавил, что окончательное решение примет в течение ближайших нескольких недель. Тони Паркер является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрз». Со сборной Франции баскетболист побеждал на чемпионате Европы — 2013.
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