Французский баскетболист Паркер завершил карьеру

Французский спортсмен Тони Паркер, один из наиболее титулованных европейских баскетболистов, принял решение завершить профессиональные выступления.

«Я завершаю профессиональную карьеру. Я принял решение, что больше не буду играть в баскетбол. Многие вещи наталкивали меня на это решение, но мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером, что я больше не хочу играть в баскетбол», — цитирует Паркера ESPN.

Спортсмен добавил, что окончательное решение примет в течение ближайших нескольких недель. Тони Паркер является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрз». Со сборной Франции баскетболист побеждал на чемпионате Европы — 2013.

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