Баскетболист Родригес высказался о своём будущем в ЦСКА

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес высказал мнение о своём будущем в команде.

«У ЦСКА есть опция на следующий сезон. Но пока в клубе мне не дали понять, хотят ли они видеть меня в команде и дальше. Остался бы я, если бы всё зависело лишь от меня? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, чего хочет ЦСКА. Приму решение, когда закончится сезон и когда пойму, чего хочет клуб», — приводит слова Родригеса Eurohoops.

32-летний испанец перешёл в ЦСКА в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» и увеличил лидерство в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.