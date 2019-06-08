Баскетболист Родригес высказался о своём будущем в ЦСКА

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Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес высказал мнение о своём будущем в команде.
Баскетболист Родригес высказался о своём будущем в ЦСКА
  • РИА Новости

«У ЦСКА есть опция на следующий сезон. Но пока в клубе мне не дали понять, хотят ли они видеть меня в команде и дальше. Остался бы я, если бы всё зависело лишь от меня? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, чего хочет ЦСКА. Приму решение, когда закончится сезон и когда пойму, чего хочет клуб», — приводит слова Родригеса Eurohoops.

32-летний испанец перешёл в ЦСКА в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» и увеличил лидерство в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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