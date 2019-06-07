ЦСКА обыграл «Химки» и увеличил лидерство в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА во второй раз подряд победил подмосковные «Химки» и находится в шаге от победы в турнире.
ЦСКА обыграл «Химки» и увеличил лидерство в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
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Итоговый счёт матча — 103:92 в пользу армейцев.

Самым результативным в составе ЦСКА стал испанский защитник Серхио Родригес. На его счету 16 баллов и четыре передачи.

В составе «Химок» больше всего очков набрал Энтони Крокер — 26.

Счёт в серии — 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий поединок между этими соперниками состоится 10 июня в Химках. Для победы в чемпионате ЦСКА достаточно выиграть один матч.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Швед пропустит остаток сезона.

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