ЦСКА обыграл «Химки» и увеличил лидерство в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА во второй раз подряд победил подмосковные «Химки» и находится в шаге от победы в турнире.

Итоговый счёт матча — 103:92 в пользу армейцев.

Самым результативным в составе ЦСКА стал испанский защитник Серхио Родригес. На его счету 16 баллов и четыре передачи.

В составе «Химок» больше всего очков набрал Энтони Крокер — 26.

Счёт в серии — 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий поединок между этими соперниками состоится 10 июня в Химках. Для победы в чемпионате ЦСКА достаточно выиграть один матч.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Швед пропустит остаток сезона.