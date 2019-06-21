Де Коло заявил о намерении вернуться в НБА

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Французский защитник Нандо де Коло после ухода из московского ЦСКА заявил о намерении продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Де Коло заявил о намерении вернуться в НБА
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«Я попросил агента изучить возможные варианты в НБА на протяжении нескольких следующих недель. Я в восторге от новых вызовов в карьере», — приводит слова де Коло ESPN.

Де Коло был выбран «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА 2009 года под общим 53-м номером. В лиге он провёл два сезона, сыграв 119 матчей в регулярном чемпионате со средними показателями 3,8 очка, 1,8 подбора и 1,7 ассиста. В его активе также шесть игр плей-офф, в которых он в среднем набрал 3,0 очка, 0,8 подбора и 0,3 ассиста.

С 2014 по 2019 год он выступал за ЦСКА, с которым дважды выиграл Евролигу и четырежды — Единую лигу ВТБ.

Ранее сообщалось, что был назван первый номер драфта НБА-2019.

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