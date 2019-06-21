Назван первый номер драфта НБА-2019

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Форвард «Дьюк Блю Девилз» Зайон Уильямсон выбран командой «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером прошедшего в Нью-Йорке драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года.
Назван первый номер драфта НБА-2019
  • © AFP

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

Отмечается, что на данный момент игроку 18 лет, а его рост составляет 201 см.

Под вторым номером драфта был выбран разыгрывающий Джа Морэнт командой «Мемфис Гриззлис», а под третьим — Ар Джей Барретт «Нью-Йорк Никс».

Действующим чемпионом является «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что звёзды НБА снимутся в сиквеле комедийного фильма о баскетболе «Космический джем».

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