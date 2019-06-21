Назван первый номер драфта НБА-2019
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что на данный момент игроку 18 лет, а его рост составляет 201 см.
Под вторым номером драфта был выбран разыгрывающий Джа Морэнт командой «Мемфис Гриззлис», а под третьим — Ар Джей Барретт «Нью-Йорк Никс».
Действующим чемпионом является «Торонто Рэпторс».
Ранее сообщалось, что звёзды НБА снимутся в сиквеле комедийного фильма о баскетболе «Космический джем».
👀 the @NBADraft First Round results!#NBADraft 2019 presented by State Farm pic.twitter.com/wkBFSVTe1t— NBA (@NBA) 21 июня 2019 г.