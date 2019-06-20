Звёзды НБА снимутся в сиквеле комедийного фильма о баскетболе «Космический джем»
- Дэмьен Лиллард / © Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что участие в съёмках примут партнёр Джеймса по «Лейкерс» форвард Энтони Дэвис, атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, а также плеймейкеры Дэмьен Лиллард и Крис Пол, выступающие за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс» соответственно.
Кроме того, планируется, что роли в фильме получат звёзды женской НБА Дайана Таурази, а также Ннека и Чини Огвумике. Режиссёром сиквела «Космического джема» станет Райан Куглер, снявший один из эпизодов киновселенной Marvel, ленту «Чёрная пантера».
Ранее сообщалось, что один из самых высокооплачиваемых игроков НБА Майк Конли был обменян в клуб «Юта Джаз».