Звёзды НБА снимутся в сиквеле комедийного фильма о баскетболе «Космический джем»

Короткая ссылка
В актёрский состав сиквела комедийного фильма о баскетболе «Космический джем», съёмки которого, как предполагается, начнутся летом 2019 года, войдёт не только форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, но и другие звёзды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Звёзды НБА снимутся в сиквеле комедийного фильма о баскетболе «Космический джем»
  • Дэмьен Лиллард / © Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что участие в съёмках примут партнёр Джеймса по «Лейкерс» форвард Энтони Дэвис, атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, а также плеймейкеры Дэмьен Лиллард и Крис Пол, выступающие за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс» соответственно.

Кроме того, планируется, что роли в фильме получат звёзды женской НБА Дайана Таурази, а также Ннека и Чини Огвумике. Режиссёром сиквела «Космического джема» станет Райан Куглер, снявший один из эпизодов киновселенной Marvel, ленту «Чёрная пантера».

Ранее сообщалось, что один из самых высокооплачиваемых игроков НБА Майк Конли был обменян в клуб «Юта Джаз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить