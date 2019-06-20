«Мемфис» обменял одного из самых высокооплачиваемых игроков НБА Конли в «Юту»

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» обменял разыгрывающего Майка Конли в «Юта Джаз».
«Мемфис» обменял одного из самых высокооплачиваемых игроков НБА Конли в «Юту»
  • © Nikki Boertman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

В качестве компенсации за права на 31-летнего баскетболиста, который отыграл всю свою профессиональную карьеру в составе «Гриззлиз», коллектив из Теннесси получил защитников Грэйсона Аллена и Кайла Корвера, форварда Джея Краудера, а также пики первого раунда драфтов НБА 2019 и 2020 годов.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Конли, с окладом в размере $30,5 млн входящий в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги, набирал в среднем 21,1 очка, 3,4 подбора и 6,4 передачи за 33,5 минуты игрового времени.

Ранее сообщалось, что звёздный плеймейкер Крис Пол попросил руководство «Хьюстон Рокетс» обменять его в другой клуб НБА.

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