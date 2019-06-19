Баскетболист Пол запросил обмен из «Хьюстона» из-за конфликта с Харденом

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил руководства клуба обменять его в другой коллектив.

Как сообщает Yahoo Sports, Крис Пол запросил обмен из «Хьюстона» из-за конфликта с лидером команды, Джеймсом Харденом. На протяжении нескольких месяцев баскетболисты не общались друг с другом. После вылета команды из плей-офф, Харден поставил ультиматум руководству клуба, призывая сделать выбор между ним и Полом.

«Хьюстон Рокетс» вылетел из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации на стадии полуфинала Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Харден и Дэвис вошли в расширенный состав сборной США по баскетболу на КМ-2019.