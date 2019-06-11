Харден и Дэвис вошли в расширенный состав сборной США по баскетболу на КМ-2019

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Пресс-служба Федерации баскетбола США объявила расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку мира 2019 года в Китае.
Харден и Дэвис вошли в расширенный состав сборной США по баскетболу на КМ-2019
  • ©Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В список из 20 игроков вошли Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Брэдли Бил («Вашингтон Визардс»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Андре Драммонд («Детройт Пистонс»), Эрик Гордон, Джеймс Харден, Пи Джей Такер (все — «Хьюстон Рокетс»), Тобиас Харрис («Филадельфия Сиксерс»), Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум (оба — «Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон, Брук Лопес (оба – «Милуоки Бакс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Шарлотт Хонетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Миллсэп («Денвер Наггетс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»).

В итоговую заявку на Кубок мира попадут 12 игроков.

Тренировочный сбор пройдёт с 5 по 9 августа в Лас-Вегасе. Мировое первенство по баскетболу будет проводиться с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Соперниками сборной США на групповом этапе станут команды Турции, Чехии и Японии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу сыграет на товарищеском турнире в Китае перед КМ.

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