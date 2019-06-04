Сборная России по баскетболу сыграет на товарищеском турнире в Китае перед ЧМ

В рамках подготовки к Кубку мира российские баскетболисты встретятся с командами Испании и Аргентины на товарищеском турнире в Китае.

«Непосредственно перед стартом на Кубке мира сборная России сыграет на турнире в городе Нинбо. Сборная проведёт два матча против команд Испании и Аргентины», — приводит РИА Новости слова президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.

Кубок мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе соперниками сборной России станут Аргентина, Нигерия и Южная Корея.

Ранее игрок НБА оценил перспективы сборной России по баскетболу.