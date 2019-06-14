«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА

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Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
  • Reuters

В финале сезона-2018/19 «Торонто» в шести матчах взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз». Серия завершилась со счётом 4:2.

Для «Торонто» это был первый финал в истории клуба, основанного в 1995 году. При этом команда из Канады шесть раз победила в Атлантическом дивизионе и один раз — в Восточной конференции.

Теперь в лиге осталось пять команд, ни разу не выигрывавших титул чемпиона НБА: «Финикс Санз», «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Орландо Мэджик» и «Индиана Пэйсерс».

Самым титулованным чемпионом НБА является «Бостон Селтикс», выигрывавший трофей 17 раз.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА.

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