«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА

Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В финале сезона-2018/19 «Торонто» в шести матчах взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз». Серия завершилась со счётом 4:2.

Для «Торонто» это был первый финал в истории клуба, основанного в 1995 году. При этом команда из Канады шесть раз победила в Атлантическом дивизионе и один раз — в Восточной конференции.

Теперь в лиге осталось пять команд, ни разу не выигрывавших титул чемпиона НБА: «Финикс Санз», «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Орландо Мэджик» и «Индиана Пэйсерс».

Самым титулованным чемпионом НБА является «Бостон Селтикс», выигрывавший трофей 17 раз.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА.