Стычки на поле, слёзы и упрёки в расизме: матч женского ЧМ по футболу Англия — Камерун завершился скандалом

Футболистки сборной Камеруна остались недовольны решениями главного арбитра Лианг Ким в матче 1/8 финала женского чемпионата мира с командой Англии. Как сообщили СМИ, они отказывались выходить на поле после перерыва, а также обвинили официальных лиц ФИФА в расизме. Тренер африканской команды Ален Джеумфа заявил, что судейские ошибки негативно сказались на ходе матча, а наставник сборной Англии Фил Невилл заметил, что поведение камерунок вредит репутации спорта.

«Обвинили ФИФА в расизме»

Матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Камеруна обернулся скандалом. Начало встречи проходило по предсказуемому сценарию: футболистки из Соединённого Королевства доминировали на поле и сумели отличиться уже на 14-й минуте.

В концовке первого тайма подопечные Фила Невилла удвоили преимущество, однако главный судья встречи Лианг Ким посчитала, что мяч был забит из положения вне игры. Было принято решение обратиться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая подтвердила взятие ворот.

Отмена офсайда вызвала возмущение в стане камерунок. Они продолжили спорить с рефери, отказываясь доигрывать тайм. Недовольство не утихло и после свистка на перерыв. По словам британского журналиста Пирса Моргана, футболистки «плевались, толкались локтями, рычали и рыдали». Некоторые из них и вовсе намеревались бойкотировать встречу, в связи с чем в происходящее были вынуждены вмешаться представители Международной федерации футбола (ФИФА).

Футболистки сборной Камеруна

globallookpress.com

© Dan Yuqi/Xinhua

Впоследствии стало известно, что африканки заподозрили судейский штаб в необъективном отношении.

«Узнали от нашего репортёра Джо Карри, что камерунки плакали в тоннеле, ведущем в подтрибунное помещение, и обвиняли ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или скажут их чиновники, но надеюсь, кто-нибудь сможет им объяснить, почему было принято такое решение», — приводит слова комментаторов BBC издание Daily Mail.

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Начало второго тайма получилось для подопечных Алена Джеумфы более успешным. Форвард Аджара Нчут нанесла точный удар по воротам Карен Бардсли после передачи Энганамут Гаэль. Однако и на этот раз решение судей было принято в пользу англичанок. Видеоповтор показал, что мяч был забит из офсайда, что вызвало вторую волну возмущения со стороны африканской команды. Они вновь начали спорить с Ким и её помощниками, однако в итоге смирились и продолжили встречу.

В середине второй половины матча произошёл ещё один неприятный инцидент. Камерунская футболистка Джанетт Янго толкнула судью в спину, однако та посчитала, что это был игровой эпизод и не стала её наказывать.

А на 56-й минуте британки довели счёт до разгромного благодаря точному удару Алекс Гринвуд. Спустя 20 минут в ворота Аннетт Нго-Ндом мог быть назначен пенальти, но на этот раз система VAR спасла сборную Камеруна от разгрома.

Однако к этому моменту возмущение на поле перекинулось на трибуны. Сразу несколько стычек произошли в VIP-зоне. А после матча выяснения отношений продолжились также в одной из гостиниц. Во избежание серьёзных столкновений английские болельщики покидали стадион в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

«Нужно попытаться их понять»

После финального свистка главный тренер сборной Камеруна Джеумфа поддержал своих подопечных. Он обвинил судей в необъективности, которая, по его мнению, кардинальным образом повлияла на исход матча.

«Почувствовал, что мы начали терять нити игры, когда в наши ворота на 14-й минуте был назначен штрафной. По моему мнению, это позор. Мы не собирались пропускать в первой половине тайма, но этого хотели официальные лица», — заявил специалист после матча.

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Он подчеркнул, что камерунские футболистки не планировали бойкотировать матч.

«Возможно, после второго гола они немного потеряли самообладание. Тем не менее мне кажется, мы все должны снять перед ними шляпу за то, что они старались, несмотря на судейские ошибки. Конечно, я разочарован. Но футбол — честная игра, которую мы и продемонстрировали. Сегодня вечером было принято много неверных решений. Посмотрите матч, и вы в этом убедитесь», — заключил Джеумфа.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что его подопечные обвинили представителей ФИФА в расизме.

«Речь шла о несправедливом судействе. Дальше этого я бы не зашёл. Зачем бы мне это было нужно? Это футбол, это игра, спорт. Время от времени рефери совершают ошибки, но сегодня их было слишком много», — приводит слова наставника газета Independent.

В свою очередь, тренер англичанок Невилл признался, что не испытывает жалости по отношению к проигравшим. По его мнению, решения Ким были справедливыми, а его подопечные действовали в соответствии с правилами.

«Как-то бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал мне, что команда — отражение своего наставника. Если бы речь шла о моих футболистках, то они больше бы никогда не заиграли за Англию. В какой-то момент мы даже не знали, продолжится ли встреча. Это не было похоже на футбол», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что подобное поведение бросает тень на репутацию футбола в целом.

«Ни я, ни мои подопечные не получили удовольствия от игры. Мы были невероятно сконцентрированы, а кадры с действиями африканок разойдутся по всему миру, их увидят молодые игроки. Это неправильно. Моя дочь тоже хочет заниматься футболом, а посмотрев матч, она подумает: «Нет, я лучше буду играть в нетбол», — заявил Невилл.

В то же время некоторые эксперты не стали критиковать камерунок. Так, чемпионка мира 2015 года американка Хоуп Соло призвала с пониманием отнестись к поведению футболисток, не имеющих большого опыта выступления на турнирах подобного уровня.

«Нам нужно попытаться их понять. Возможно, им даже не рассказали о правилах, об эволюции игры. Поэтому им стоит посочувствовать. Они привнесли свои эмоции в турнир. Благодаря им стадион был полон. Необходимо учитывать позицию обеих сторон», — отметила экс-вратарь сборной США.

При этом бывший защитник сборной Англии Алекс Скотт отметила, что причиной такой ситуации стала некорректная работа судей.

«Мы говорим о развитии женского футбола, которым гордимся. Но теперь стоит подумать и об уровне судейства. Сейчас нас подводят официальные лица. Среди них есть несколько хороших, но этого недостаточно», — уверена Скотт.

В четвертьфинале мундиаля сборная Англии встретится с Норвегией.