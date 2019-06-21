«После 18 захватывающих лет в футболе»: автор золотого гола на Евро-2008 Торрес объявил о завершении карьеры

Испанец Фернандо Торрес заявил, что после 18 лет в спорте намерен завершить карьеру футболиста. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Спортсмен известен по своим выступлениям за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», итальянский «Милан», а последний год он провёл в японском «Саган Тосу». Торрес — чемпион мира, двукратный победитель первенства континента. На клубном уровне он выигрывал Лигу чемпионов и дважды побеждал в Лиге Европы.

Лето текущего года уже успело ознаменоваться завершением карьер целого ряда футбольных звёзд 2000-х и 2010-х. Несколько недель назад бутсы на гвоздь повесили чешский голкипер Петер Чех, голландец Робин ван Перси и испанец Хави. Теперь компанию им составил Фернандо Торрес. 21 июня бывший игрок сборной Испании сообщил о намерении уйти из спорта.

«У меня есть одно важное объявление. После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. В воскресенье, 23 июня, я проведу пресс-конференцию в Токио, на которой объясню причины. Увидимся там», — написал 35-летний нападающий на своей официальной странице в Twitter.

Торрес неслучайно выбрал Японию в качестве места проведения заключительной пресс-конференции. Последний год он выступал за местный «Саган Тосу», с которым занял лишь последнее, 18-е место в национальном первенстве. Клуб покинул первую лигу страны, а сам испанец выходил на поле в 28 встречах, но смог отметиться лишь тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Фернандо приехал в Японию в 2018 году, а в ноябре он получил капитанскую повязку. Но старт сезона у него не задался. А в марте Торрес получил травму, из-за которой был вынужден пропустить около месяца. После своего возвращения на поле он так и не смог отметиться ни одним результативным действием и помочь «Саган Тосу» остаться в элитном дивизионе.

На решение Торреса уже отреагировали его бывшие клубы. Мадридский «Атлетико», в котором «Эль Ниньо» начал свою профессиональную карьеру, написал короткое обращение на своей официальной странице в Twitter.

«Очень гордимся карьерой легенды», — говорится в сообщении.

При этом «Челси» и «Ливерпуль» пожелали Торресу «наслаждаться своей пенсией», а мерсисайдский клуб также представил видео с нарезкой лучших голов Фернандо в футболке красных.

Торрес начал свою профессиональную карьеру в 2001 году. На протяжении первых двух сезонов воспитанник «Атлетико» не особо блистал, постоянно барражируя между первой и второй командой. Окончательно закрепиться в ней он смог спустя два года, когда забил 13 мячей в 29 матчах. Несмотря на успехи будущего голеадора, мадридцы финишировали лишь 12-ми.

В последующие четыре сезона Торрес не сбавлял обороты, а в течение двух лет и вовсе забивал по 20 мячей. Это помогло ему не только стать одним из лидеров «Атлетико», но и заслужить вызов в сборную. Впервые он появился на поле в составе «красной фурии» в сентябре 2003 года. Фернандо отыграл один тайм в товарищеском матче против Португалии, но свой первый гол оформил лишь спустя семь месяцев. Это произошло в игре с Италией.

«Эль Ниньо» вышел на замену в дебюте второй половины встречи, а уже спустя шесть минут отметился точным ударом. Правда, для победы этого оказалось недостаточно — на 55-й минуте ответный мяч забил Кристиан Вьери.

Высокая результативность и отменные физические данные сделали Торреса привлекательным на трансферном рынке. «Ливерпуль» оказался настолько заинтересован в форварде, что не поскупился и выложил за него €38 млн. Как оказалось позднее, мерсисайдский клуб не прогадал.

Фернандо сходу адаптировался к английскому футболу и провёл свой лучший сезон в карьере. В 46 матчах он наколотил 33 мяча, отдал пять передач и впервые сыграл в Лиге чемпионов. Правда, закрепить успех парой трофеев не удалось. В АПЛ красные финишировали на третьем месте, а в полуфинале главного клубного турнира Старого света уступили «Челси».

Успехи Торреса на клубном уровне подкреплялись и триумфами на уровне сборных. Так, в 2008 году он помог сборной Испании во второй раз в истории выиграть чемпионат Европы. В Австрии и Швейцарии он воспринимался как замена Давиду Вилье и поэтому нерегулярно появлялся в составе.

Так, за весь турнир он отметился лишь двумя голами, зато второй из них пришёлся на финал с Германией. На 34-й минуте нападающий здорово оттеснил Филиппа Лама и изящно перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера Йенса Леманна.

Спустя два года Торрес в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира в ЮАР. Сам Фернандо начал турнир в качестве запасного, но после поражения от Швейцарии вернулся в основу. Правда, дела у него шли не лучшим образом и после четырёх подряд матчей без голов он вернулся на скамейку. В последних двух встречах он суммарно провёл на поле всего 23 минуты, но «красная фурия» всё равно смогла добиться успеха.

Самым противоречивым периодом в карьере Торреса являются его годы выступления за «Челси». Испанец перешёл в лондонский клуб за огромные по тем временам € 58,5 млн, но так и не смог стать лидером команды. За четыре года в стане «аристократов» он забил 45 мячей в 172 встречах — достойный показатель, но от одного из самых перспективных форвардов мира ждали гораздо большего.

С каждым обидным промахом и неудачно проведённым матчем на «Эль Ниньо» всё больше давили болельщики, которые вовсю смеялись над нападающим из-за его проблем с реализацией. А когда он наконец-то забивал, на трибунах появлялись плакаты с надписью: «Я видел, как забил Торрес».

После первых двух сезонов казалось, что пребывание Фернандо в составе синих так и завершится провалом, однако за два года он помог своему коллективу поочерёдно выиграть сначала Лигу чемпионов, а потом и Лигу Европы. Причём в обоих случаях он приносил команде огромную пользу. Так, он забил решающий мяч в полуфинальной встрече с «Барселоной» в главном клубном турнире Европы, год спустя стал автором гола в финале с «Бенфикой» и седьмым лучшим бомбардиром первенства. И это учитывая тот факт, что «Челси» начал своё выступление на стадии плей-офф.

После этого карьера Торреса начала медленно угасать. За последние годы он ещё раз выиграл чемпионат континента и Лигу Европы, но так и не смог вернуться на собственный уровень времён «Ливерпуля». После неудачного вояжа в «Милан» (10 встреч, один гол), он вернулся в родной «Атлетико». Под руководством Диего Симеоне он провёл четыре года, после чего отправился в Японию.