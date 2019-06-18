Несчастливый Неймар, отвергнутый Бэйл и нацеленный на уход Погба: кто из звёзд футбола может сменить команду летом

В летнее трансферное окно сразу несколько звёзд мирового футбола могут сменить команду. Например, лидер «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира Поль Погба близок к тому, чтобы перебраться в «Реал». Также, по данным СМИ, мадридцы намерены избавиться от Гарета Бэйла. А получивший очередную травму Неймар якобы хочет вернуться в «Барселону».

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Французский полузащитник обдумывал уход из «Манчестер Юнайтед» ещё полгода назад. Говорили, что главная причина его нежелания продолжать карьеру в манкунианском клубе — плохие отношения с Жозе Моуринью. Однако по ходу сезона португалец сам покинул команду, а его место занял Уле-Гуннар Сульшер.

Сначала рокировка на тренерском мостике пошла Погба на пользу — он начал набирать баллы за результативность практически в каждом матче. Однако весной у МЮ начался спад. Не лучшую игру демонстрировал и француз, которого эксперты и болельщики обвиняли в недостаточной самоотдаче.

После окончания сезона Поль прямо заявил, что нуждается в новом вызове. Основным претендентом на полузащитника, по информации СМИ, является «Реал», который якобы готов заплатить за чемпиона мира €120 млн.

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Гарет Бэйл («Реал»)

При этом «Реал» только за две первые недели июня потратил на трансферном рынке более €300 млн, побив клубный рекорд. Чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей и позволить себе новые траты, мадридцам необходимо продать некоторых исполнителей.

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Пожалуй, наибольшие шансы покинуть команду в самое ближайшее время у Гарета Бэйла. Валлиец провёл не самый удачный сезон, а после возвращения Зинедина Зидана вовсе выпал из основного состава. Пару раз звёздный футболист не попал даже в заявку на матч.

Тренер решения объяснять отказывался, но своими действиями показывал, что не нуждается в игроке. Правда, сам Бэйл не горит желанием покидать Мадрид.

Испанские журналисты приписали Гарету следующие слова: «У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно будет заплатить мне €17 млн за каждый сезон. Если они этого не сделают, я останусь здесь».

По слухам, интерес к валлийцу проявляют сразу несколько топ-клубов. В частности, обсуждается вариант аренды игрока в МЮ.

Мауро Икарди («Интер»)

Не самый удачный сезон провёл и Мауро Икарди, один из сильнейших нападающих Серии А. В начале года он был вынужден пропустить почти два месяца из-за конфликта с руководством клуба, в котором оказалась замешана и супруга футболиста — Ванда Нара. Нужно отметить, что она является агентом аргентинца.

В конце концов Икарди всё же вернулся в состав, но, кажется, руководство «Интера» не заинтересовано в продолжении сотрудничества с форвардом после произошедшего.

Неудивительно, что интерес к аргентинцу проявляют сразу несколько команд, тем более его трансферная стоимость снизилась из-за последних событий. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мауро в €80 млн, хотя ещё в декабре установил на него ценник в €100 млн.

По последней информации, в услугах Икарди заинтересованы «Рома», «Ювентус», МЮ и даже Дэвид Бэкхем, чей клуб «Интер Майами» готовится дебютировать в MLS.

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Неймар (ПСЖ)

Неймар — ещё один футболист, который не может занести прошедший сезон себе в актив. Из-за тяжёлой травмы бразилец пропустил практически всю его вторую половину, а в начале июня получил разрыв связок голеностопа. Кроме того, футболиста подозревают в изнасиловании.

Все эти трудности, вероятно, могут подтолкнуть Неймара к возвращению в «Барселону». Он неоднократно подчёркивал, что там был счастлив. По информации СМИ, агент нападающего уже начал переговоры с каталонским клубом.

Приблизило возможный уход бразильца из ПСЖ и эмоциональное заявление президента клуба Нассера Аль-Хелаифи о том, что он «больше не намерен терпеть поведение звёзд». Прокомментировал катарский бизнесмен и ситуацию с Неймаром.

«Никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к проекту, сделав выбор сознательно», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

Филиппе Коутиньо («Барселона»)

В свою очередь, покинуть «Барселону» в ближайшее время может Филиппе Коутиньо. Причины очевидны — в Каталонии бразилец так и не стал игроком основного состава, хотя в январе 2018-го клуб отдал за полузащитника €145 млн.

Но у Коутиньо пока не получается отрабатывать заплаченные за него деньги. Так, в минувшем сезоне Примеры он набрал лишь семь баллов по системе «гол + пас» и почти половину матчей начинал в запасе. В Лиге чемпионов статистика у Филиппе чуть лучше: три мяча и три голевые передачи в 11 встречах.

А в начале июня стало известно, что футболист заявил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб. Если Коутиньо действительно решит поменять команду, то покупатели наверняка найдутся. В частности, МЮ может попытаться взять Филиппе на замену Погба.

Однако отбить потраченные на бразильца средства каталонцам вряд ли удастся, ведь его трансферная стоимость менее чем за год снизилась на €60 млн.

Reuters

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Пауло Дибала («Ювентус»)

В схожей ситуации оказался другой представитель южноамериканского футбола — Пауло Дибала. Ещё недавно он был лидером «Ювентуса» и одним из самых ярких футболистов чемпионата Италии, но после перехода Криштиану Роналду всё изменилось.

Португалец в расстановке Массимо Аллегри ожидаемо занял место левее центра, а Пауло лишился любимой позиции «десятки». Найти новое применение 25-летнему игроку тренерский штаб «Юве» так и не смог. Дибала выходил то справа в атаке, то под нападающим, но нигде толком не сумел себя проявить.

Как итог — всего десять мячей во всех турнирах за весь сезон. Естественно, после этого Пауло захотел сменить команду. Сообщается, что им уже заинтересовался «Интер». По слухам, нерадзурри готовы обменять Дибалу на Икарди.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Эриксен, в отличие от других упомянутых в тексте игроков, провёл более чем удачный сезон. Во многом благодаря его усилиям «Тоттенхэму» удалось сенсационно добраться до финала Лиги чемпионов. Однако похоже, что сам спортсмен не желает оставаться в команде.

В аналогичной ситуации ранее оказывались Бэйл и Лука Модрич. В результате обоих председатель клуба Даниэль Леви выгодно продавал в «Реал». То же самое может произойти и с Эриксеном. Мадридцы, как пишут СМИ, давно интересуются Кристианом. Да и сам футболист в начале июня допустил возможный переход в «Реал».

«Всё зависит от президента Леви и действий заинтересованных клубов. Могу сесть за стол переговоров и заняться согласованием нового контракта.

Если я всё же покину «Тоттенхэм», надеюсь, сделаю шаг вперёд. Переход в «Реал»? Это будет шаг вперёд. Но для начала мадридцы должны сообщить «Тоттенхэму» о желании заполучить меня. И, насколько я знаю, пока что испанский клуб этого не сделал», — цитирует Эриксена Ekstra Bladet.

Впрочем, «Реалу», учитывая серьёзные траты в начале июня, кажется, придётся выбирать, кем усилить центр поля — Эриксеном или Погба.