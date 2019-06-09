СМИ: МЮ готовит предложение «Реалу» об аренде Бэйла

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по аренде форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
СМИ: МЮ готовит предложение «Реалу» об аренде Бэйла
  • Reuters

Как сообщает Mirror, руководство МЮ хочет арендовать 29-летнего валлийца на год с правом продления ещё на один сезон.

Отмечается, что такой вариант позволит «Реалу» сэкономить на его зарплате, которая, по данным МЮ, составляет порядка €14 млн в год, а также получить определённую сумму от манкунианцев за аренду.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 матче за «галактикос».

Ранее сообщалось, что «Реалу» необходимо продать игроков на €300 млн, чтобы избежать проблем с ФФП.

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