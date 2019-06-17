Студенческая команда, двухлетний клуб и подопечные сына Сёмина: какие необычные коллективы сыграют в еврокубках

В новом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы, помимо титулованных грандов и крепких середняков, выступят несколько малоизвестных команд с удивительной историей. RT рассказывает, как в еврокубки смог пробиться студенческий коллектив из Уэльса, сколько лет существует команда, занявшая первое место в чемпионате Армении, и как сын Юрия Сёмина может встретиться с отцом на футбольном поле.

«Академия Пандев» (Северная Македония)

В 2010 году один из самых известных македонских футболистов, Горан Пандев, основал на родине футбольную академию для обучения талантливых игроков. Вскоре при учебном заведении появилась профессиональная команда, которая составляется именно из выпускников школы. «Академия Пандев» со временем окрепла, в наши дни она является одним из сильнейших клубов Северной Македонии.

В минувшем сезоне ученики Пандева, который в 35 лет продолжает играть за «Дженоа», совершили прорыв — выиграли Кубок Северной Македонии и добились права участвовать в Лиге Европы. В своей стране «Академия Пандев» — самая молодая команда по среднему возрасту и в ней меньше всего легионеров. Но это не помешало юным футболистам впервые попасть в еврокубки. Стартует «Академия», ставшая к тому же третьей в чемпионате страны, с первого отборочного раунда.

Akademija Pandev celebrates after being presented the cup trophy



Akademija Pandev was formed not that long ago. This is only their second season in the top division, and now they have their first major (league/cup) trophy



We'll see how they do in the #UEL qualifiers this summer pic.twitter.com/rSUGEE0lVj — Macedonian Football (@MacedonianFooty) 22 мая 2019 г.

«Кардифф Метрополитан Юнивёрсити» (Уэльс)

В Уэльсе сильные и относительно богатые команды предпочитают участвовать в английских турнирах, а внутри региона остаются полупрофессиональные клубы, игроки которых нередко совмещают футбол с другими сферами деятельности.

Типичной валлийской командой можно назвать «Кардифф Метрополитан Юнивёрсити». По сути это студенческий коллектив, игроки которого по будням ходят на пары, а тренируются не вместо занятий, а после них. Тем не менее «Кардифф Мет» выступает в чемпионате Уэльса и каждый год имеет шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Этой цели студенты пока не достигли, но в Лигу Европы им пробиться уже удалось. «Кардифф Мет» закончил первую часть чемпионата Уэльса на седьмом месте, вышел в еврокубковый плей-офф и в финале по пенальти обыграл «Бала Таун» в присутствии 623 болельщиков.

Студенческая команда, вся стоимость которой на трансферном рынке оценивается в €25 тыс., теперь сразится с представителями Фарер, Андорры и Сан-Марино. Футболистам повезло, что квалификация в Лиге Европы выпадет на летние каникулы, но если им удастся пройти в групповой этап, то у них могут начаться проблемы с успеваемостью.

If you're not still skipping around singing this, you're doing it wrong! EUROPEAN TOUR 🎶🏹 pic.twitter.com/vtAh1EIMfq — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 21 мая 2019 г.

«Барри Таун Юнайтед» (Уэльс)

Ещё один участник еврокубков от Уэльса — «Барри Таун» — был одной из сильнейших команд региона на стыке тысячелетий. Тогда клуб регулярно выигрывал национальные титулы. Но сразу после победы в чемпионате страны в 2003 году «Барри Таун» стал испытывать финансовые проблемы и скатился в низшие лиги. Команда оказалась на грани банкротства, и даже её владелец был готов окончательно снять клуб со всех турниров.

На помощь пришли фанаты. Они организовали комитет болельщиков «Барри Таун» и через суд добились права взять управление клубом в свои руки. После этого они переименовали команду в «Барри Таун Юнайтед» и теперь сами финансируют её. В 2013 году валлийцы вернули себе профессиональный статус и вскоре пробились в высший дивизион, а в минувшем сезоне и вовсе добились невероятного — клуб занял третье место в чемпионате Уэльса и впервые за 16 лет пробился в Лигу Европы.

Not our night tonight, but what a season it's been 💛💙💛💙 pic.twitter.com/M1BY1VvTIL — Barry Town United (@BarryTownUnited) 26 апреля 2019 г.

«Фероникели» (Косово)

Косовский «Фероникели» в грядущем розыгрыше еврокубков станет клубом, болельщики которого дольше всех ждали дебюта на европейской арене. Команда была основана 45 лет назад при горно-металлургическом предприятии и только сейчас смогла отобраться в турниры под эгидой УЕФА. Правда, долгое время у косовских клубов такой возможности не было даже теоретически — они выступают в еврокубках только третий сезон. В минувшем сезоне «Фероникели» в третий раз стал чемпионом страны, но только сейчас сыграет в Лиге чемпионов.

Впрочем, статус самых терпеливых болельщиков могут оспорить поклонники тульского «Арсенала». Первая команда из этого города была основана в 1946 году и десятилетиями участвовала в низших дивизионах чемпионатов СССР и России. В конце концов она прекратила своё существование, а нынешний «Арсенал» возродился в 2011 году и формально преемником предыдущих тульских клубов не является.

«Арарат-Армения» (Армения)

В Лиге чемпионов Армению представит клуб, о существовании которого два года назад ещё никто не знал. В 2017 году бывший президент футбольной федерации страны Рубен Айрапетян основал команду «Аван-Академия», состоявшую из выпускников Ереванской академии футбола. Новый клуб был заявлен в первый дивизион чемпионата страны и некоторое время ничем не выделялся на фоне других претендентов на повышение.

Но в 2018 году предприниматель Самвел Карапетян перевёз из Москвы игравший в ПФЛ «Арарат» и объединил его с командой академии. В клуб, переименованный в «Арарат-Москва», пришли сильные по меркам Армении легионеры. Он сразу же добился выхода в Премьер-лигу, заодно вновь сменив название, теперь уже на «Арарат-Армения».

Первый сезон в высшем дивизионе начинался для ереванцев тяжело. Под руководством Вадима Скрипченко они никак не могли оправдать возложенные на них ожидания. После того как тренером стал Вардан Минасян, «Арарат-Армения» смогла выйти в лидеры турнирной таблицы, но два поражения в мае едва не перечеркнули все их усилия. Финишный спурт позволил ереванцам всё-таки выиграть золото уже во второй год существования команды. Лучшим бомбардиром команды стал россиянин Антон Кобялко. Теперь «Арарат-Армению» ждут баталии в главном европейском турнире.

«Нарва» (Эстония)

Теоретически в новом сезоне еврокубков будет возможно тренерское противостояние отца и сына. Прежде чем в Лиге чемпионов стартует «Локомотив» Юрия Сёмина, квалификацию Лиги Европы постарается пройти его сын Андрей вместе с эстонской командой «Нарва-Транс». Если москвичи займут на групповом этапе третье место, а нарвцы преодолеют путь от первого отборочного раунда до плей-офф, то два представителя футбольной династии могут сыграть друг против друга.

«Нарва-Транс» добилась права участвовать в еврокубках благодаря второй за свою историю победе в Кубке Эстонии. Сёмин-младший к этому успеху отношения не имел — он подписал контракт с командой только в мае, а к работе приступит летом. Перед ним стоит задача прервать серию из 18 поражений подряд в еврокубках, которая тянется с 2005 года. Без этого о встрече с отцом на одном поле речь идти не может.

«Чихура» (Грузия)

Грузинский клуб «Чихура» из города Сачхере занял четвёртое место в чемпионате страны и благодаря этому пробился в первый отборочный раунд Лиги Европы. Команда набрала всего на одно очко больше, чем ставшая пятой «Дила» из Гори.

Эта команда примечательна тем, что с 2008 года её неизменно возглавляет один и тот же тренер — Самсон Пруидзе. При 61-летнем специалисте «Чихура» может считаться завсегдатаем Лиги Европы — за последние шесть лет она приняла участие в пяти турнирах. Правда, пока дальше третьего квалификационного раунда Пруидзе свою команду не выводил.