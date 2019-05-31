Сын Сёмина возглавил эстонский футбольный клуб

Андрей Сёмин, сын наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина, назначен новым главным тренером эстонского клуба «Нарва-Транс».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Отмечается, что перед командой Сёмина будет поставлена задача попасть в топ-4 по итогам чемпионата Эстонии.

Специалист прежде работал главным тренером дубля «Локомотива», а также таких клубов, как «Балтика», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовия».

Ранее Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире «Матч ТВ».