Сёмин объяснил, почему «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире «Матч ТВ»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин объяснил, почему команда не примет участия в летнем турнире «Матч ТВ».

«Мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков — практически девять человек — задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке», — приводит слова Сёмина Sport24.

В расписании «Локомотива» не предусмотрено участие в турнире «Матч ТВ». Вместо этого команда Сёмина проведёт тренировочный сбор в Австрии с 20 июня по 4 июля.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не планирует продавать братьев Миранчук.