«Локомотив» не планирует продавать братьев Миранчук

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб не планирует продавать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«К Миранчукам есть интерес из Европы, но они — основа той команды, которую мы планируем формировать», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

По его словам, для того чтобы клуб решил их отпустить, предложение по их трансферу должно быть «мегазаоблачным».

«Причём как для клуба, так и для самих игроков. €20—25 млн — это не мегазаоблачное, они уже сегодня столько стоят. Им 23 года, у них всё ещё впереди», — добавил функционер.

Братья Миранчук являются воспитанниками «Локомотива» и играют за основную команду с 2013 года. В активе Антона Миранчука 21 гол и 11 результативных передач в 84 матчах за железнодорожников, а у Алексея Миранчука — 25 голов и 39 голевых пасов в 191 игре.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разорвал контракт с Игорем Денисовым по обоюдному согласию.