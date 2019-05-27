«Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон

Московский «Локомотив» и 34-летний полузащитник Игорь Денисов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Решение было взвешенным, переговоры прошли с максимальным уважением обеих сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Денисова в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует официальный сайт клуба генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

В прошедшем сезоне Денисов сыграл 17 матчей, отметившись одним голевым пасом.

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