Повестка в суд, конфискованный телефон и уход адвокатов от потерпевшей: как развивается дело Неймара об изнасиловании

Одного из самых звёздных футболистов мира бразильца Неймара обвинили в изнасиловании. Девушка, чьё имя остаётся неизвестным, написала заявление в полицию, сообщив об инциденте за две недели до участия нападающего в Кубке Америки. Неймару вручили повестку в суд, а его мобильный телефон конфисковали. При этом адвокаты отказались сотрудничать с потерпевшей после того, как она изменила свои показания, и обвинили её во лжи.

Вокруг нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара продолжает разворачиваться скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании. Неизвестная девушка подала заявление в полицию на футболиста, которого уже вызвали в суд для дачи показаний. При этом адвокаты предполагаемой жертвы отказались с ней работать, обвинив её в предоставлении ложной информации по делу.

Инцидент, из-за которого Неймару может грозить тюремное заключение, произошёл 15 мая текущего года. Согласно отчёту полиции Сан-Паулу, к которой девушка обратилась за помощью, за несколько дней до этого она познакомилась с бразильцем через Instagram. Вскоре футболист пригласил её к себе в Париж, где он играет за клуб ПСЖ, и 12 мая его представитель оплатил девушке билеты и проживание во Франции. 15 мая девушка заселилась в пятизвёздочный отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe, расположенный недалеко от Триумфальной арки.

Со слов потерпевшей, вечером того же дня находившийся в нетрезвом состоянии Неймар пришёл в её номер. Они разговаривали и обменивались ласками, но, как утверждает девушка, в один момент футболист стал демонстрировать агрессию и вынудил её совершить половой акт. Жертва рассказала, что находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии, а потому решила подать заявление в полицию лишь когда вернулась в Бразилию, спустя дважня, а не прямо во Франции.

Police said he left Paris on July 17, returning to Brazil, and was emotionally shaken and afraid to register the case in another country, deciding to register them at the police station in São Paulo, where he lives. pic.twitter.com/zmvnXA2F8P — Reliquias Brasileiras🇧🇷 (@reliquiasbr) 1 июня 2019 г.

Показания девушки вскоре стали известны бразильским СМИ, и почти сразу же на них отреагировал отец Неймара. Он назвал обвинения против его сына попыткой вымогательства.

Вскоре о скандале высказался и сам Неймар. Он выложил в соцсетях видеообращение, в котором представил выдержки из переписки с девушкой и присланные ею откровенные фотографии. Футболист признался, что занимался сексом с девушкой, но уверяет, что это произошло по обоюдному согласию. После 15 мая они продолжали общаться как ни в чём ни бывало. Неймар заявил, что никогда не был способен совершить изнасилование, а произошедшее назвал «ловушкой», в которую он угодил.

Правда, семиминутное обращение Неймара недолго продержалось в сети. Футболист вскоре сам его удалил, так как, согласно бразильским законам, он не мог публиковать интимные фото жертвы без её согласия. За это ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В данный момент Неймар находится в Бразилии в расположении национальной команды, которая готовится к участию в Кубке Америки. Ранее футболист был лишён звания капитана сборной, но, как сообщается, это связано не с обвинениями в изнасиловании, а с дисциплинарными нарушениями во время выступления в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов.

3 июня представители управления по борьбе с киберпреступлениями встретились с Неймаром на базе сборной Бразилии Гранья Комари. Ему была вручена повестка с требованием дать показания в суде 7 июня, на следующий день после товарищеского матча с Катаром в Бразилиа. Бразильская конфедерация футбола попросила у полиции отсрочки, чтобы нападающий явился в суд после игры с Гондурасом, которая состоится 9 июня. Неймар подписал повестку и сдал полиции свой мобильный телефон, в котором хранятся переписка с потерпевшей и её фотографии.

Тем не менее у болельщиков есть шанс полагать, что это дело не получит продолжения. Юридическая фирма, которая представляла интересы девушки, расторгла с ней контракт, обвинив её саму в даче ложных показаний.

Как сообщил Jornal Nacional адвокат Жозе Эдгард да Кунья, первоначально девушка хотела обвинить Неймара в агрессивном поведении и не сообщала о факте изнасилования — близость, по её словам, случилась по обоюдному согласию. 29 мая нанятые ей адвокаты провели встречу с представителями Неймара, чтобы обсудить возможность досудебного урегулирования и отказ от возбуждения уголовного дела о нападении. Сторона футболиста предложение отвергла.

Несмотря на то, что показания девушки были зафиксированы в адвокатской конторе и их предполагалось использовать для выстраивания линии обвинения, 31 мая потерпевшая написала заявление в полицию, в котором заявила об изнасиловании. Адвокаты обвинили девушку во лжи и отказались продолжать с ней сотрудничество, напомнив, что её действия могут классифицироваться как клевета. В случае, если обвинения в изнасиловании так и не подтвердятся, Неймару придётся отвечать только за публикацию фотоснимков без разрешения пострадавшей.