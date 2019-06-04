Повестка в суд, конфискованный телефон и уход адвокатов от потерпевшей: как развивается дело Неймара об изнасиловании

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Владимир Зайвый
Одного из самых звёздных футболистов мира бразильца Неймара обвинили в изнасиловании. Девушка, чьё имя остаётся неизвестным, написала заявление в полицию, сообщив об инциденте за две недели до участия нападающего в Кубке Америки. Неймару вручили повестку в суд, а его мобильный телефон конфисковали. При этом адвокаты отказались сотрудничать с потерпевшей после того, как она изменила свои показания, и обвинили её во лжи.
Повестка в суд, конфискованный телефон и уход адвокатов от потерпевшей: как развивается дело Неймара об изнасиловании
  • Reuters
  • © Charles Platiau

Вокруг нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара продолжает разворачиваться скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании. Неизвестная девушка подала заявление в полицию на футболиста, которого уже вызвали в суд для дачи показаний. При этом адвокаты предполагаемой жертвы отказались с ней работать, обвинив её в предоставлении ложной информации по делу.

Инцидент, из-за которого Неймару может грозить тюремное заключение, произошёл 15 мая текущего года. Согласно отчёту полиции Сан-Паулу, к которой девушка обратилась за помощью, за несколько дней до этого она познакомилась с бразильцем через Instagram. Вскоре футболист пригласил её к себе в Париж, где он играет за клуб ПСЖ, и 12 мая его представитель оплатил девушке билеты и проживание во Франции. 15 мая девушка заселилась в пятизвёздочный отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe, расположенный недалеко от Триумфальной арки.

Со слов потерпевшей, вечером того же дня находившийся в нетрезвом состоянии Неймар пришёл в её номер. Они разговаривали и обменивались ласками, но, как утверждает девушка, в один момент футболист стал демонстрировать агрессию и вынудил её совершить половой акт. Жертва рассказала, что находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии, а потому решила подать заявление в полицию лишь когда вернулась в Бразилию, спустя дважня, а не прямо во Франции.

Показания девушки вскоре стали известны бразильским СМИ, и почти сразу же на них отреагировал отец Неймара. Он назвал обвинения против его сына попыткой вымогательства.

Вскоре о скандале высказался и сам Неймар. Он выложил в соцсетях видеообращение, в котором представил выдержки из переписки с девушкой и присланные ею откровенные фотографии. Футболист признался, что занимался сексом с девушкой, но уверяет, что это произошло по обоюдному согласию. После 15 мая они продолжали общаться как ни в чём ни бывало. Неймар заявил, что никогда не был способен совершить изнасилование, а произошедшее назвал «ловушкой», в которую он угодил.

Правда, семиминутное обращение Неймара недолго продержалось в сети. Футболист вскоре сам его удалил, так как, согласно бразильским законам, он не мог публиковать интимные фото жертвы без её согласия. За это ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В данный момент Неймар находится в Бразилии в расположении национальной команды, которая готовится к участию в Кубке Америки. Ранее футболист был лишён звания капитана сборной, но, как сообщается, это связано не с обвинениями в изнасиловании, а с дисциплинарными нарушениями во время выступления в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов.

3 июня представители управления по борьбе с киберпреступлениями встретились с Неймаром на базе сборной Бразилии Гранья Комари. Ему была вручена повестка с требованием дать показания в суде 7 июня, на следующий день после товарищеского матча с Катаром в Бразилиа. Бразильская конфедерация футбола попросила у полиции отсрочки, чтобы нападающий явился в суд после игры с Гондурасом, которая состоится 9 июня. Неймар подписал повестку и сдал полиции свой мобильный телефон, в котором хранятся переписка с потерпевшей и её фотографии.

Тем не менее у болельщиков есть шанс полагать, что это дело не получит продолжения. Юридическая фирма, которая представляла интересы девушки, расторгла с ней контракт, обвинив её саму в даче ложных показаний.

Как сообщил Jornal Nacional адвокат Жозе Эдгард да Кунья, первоначально девушка хотела обвинить Неймара в агрессивном поведении и не сообщала о факте изнасилования — близость, по её словам, случилась по обоюдному согласию. 29 мая нанятые ей адвокаты провели встречу с представителями Неймара, чтобы обсудить возможность досудебного урегулирования и отказ от возбуждения уголовного дела о нападении. Сторона футболиста предложение отвергла.

Несмотря на то, что показания девушки были зафиксированы в адвокатской конторе и их предполагалось использовать для выстраивания линии обвинения, 31 мая потерпевшая написала заявление в полицию, в котором заявила об изнасиловании. Адвокаты обвинили девушку во лжи и отказались продолжать с ней сотрудничество, напомнив, что её действия могут классифицироваться как клевета. В случае, если обвинения в изнасиловании так и не подтвердятся, Неймару придётся отвечать только за публикацию фотоснимков без разрешения пострадавшей.

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