«Ливерпуль» будут бояться в Европе»: как в футбольном мире оценили финал Лиги чемпионов

Победа в Лиге чемпионов сделала «Ливерпуль» командой, которую в ближайшие годы будут бояться все соперники в Европе. Такую мысль высказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд. При этом он и ряд других экспертов заявили, что в самой финальной встрече с «Тоттенхэмом» подопечные Юргена Клоппа не показали красивой игры, а бывший футболист лондонцев Гленн Ходдл отметил, что судья не должен был назначать пенальти, с которого Мохаммед Салах открыл счёт.

Известный тренер Жозе Моуринью считает, что уровень игры в финальном матче был на низком уровне и её спасал только присущий таким встречам эмоциональный фон.

«Полузащитники «Ливерпуля» выстраивались прямо перед защитниками. Не думаю, что они стремились быть ближе к атакующей тройке. Они играли прагматично, думая только о защите. Если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно интересным. Так как это был финал Лиги чемпионов, то в нём был эмоциональный накал, но уровень игры остался низким. «Тоттенхэм» должен быть разочарован, команда Маурисио Почеттино способна добиваться большего. В таких матчах нужно демонстрировать свою лучшую игру», — сказал Моуринью beIN Sports.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Ливерпуль» теперь будет наводить ужас на соперников по всей Европе. При этом он тоже невысоко оценил качество финальной игры.

«Ливерпуль» будут бояться в Европе. Никто не захочет, чтобы им выпал такой соперник. Теперь все будут испытывать настоящий страх, потому что они достигли больших результатов. Но итог этого матча не будут долго вспоминать. Мы тоже не показали хорошую игру во встрече с «Челси» в 2008 году, но мне всё равно. Парни из «Ливерпуля» заслужили эту победу», — заявил Фердинанд BT Sport.

Схожую мысль о грядущем доминировании «Ливерпуля» высказал бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов. Он также заявил, что на результат игры во многом повлиял ранний пенальти.

«По качеству игры «Ливерпуль» действительно был лучшим в прошедшем сезоне. У команды великолепный вратарь, отличная линия обороны, мощный центр поля, а про нападение и говорить нечего. Неудивительно, что подопечные Клоппа вновь дошли до финала Лиги чемпионов. При этом у них виден потенциал, и если удастся сохранить лидеров, то они поборются за трофей и в следующих сезонах.

«Ливерпулю» по силам стать тем же гегемоном, каким последние три года был «Реал». Безусловно, на ход встречи огромное влияние оказал быстрый гол. Впоследствии стало понятно, что это был ключевой эпизод матча, предопределивший его исход. Несмотря на минимальную разность в счёте по ходу почти всей встречи, в «Тоттенхэм» особо не верилось», — сказал Бубнов Sportbox.

Другой экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Ливерпулю» воздалось за другие проигранные в этом сезоне турниры.

«Я болел за «Тоттенхэм», но «Ливерпуль» заслуженно победил. Я бы не сказал, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов выдались скучными. Финал есть финал, каждый ставит свои задачи и цели. Как бы я ни относился к «Ливерпулю» — всё-таки на протяжении карьеры он был моим соперником, — но он заслужил выиграть этот кубок. Они проиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, но выиграли Лигу чемпионов, с чем их поздравляю», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гленн Ходдл остался недоволен пенальти, который был назначен в самом начале матча. По его мнению, это решение арбитра может привести к опасному прецеденту.

«Ни в коем случае нельзя было ставить тот пенальти. Когда Мусса Сиссоко бежал назад, он партнёру показывал рукой на соперника, как бы говоря, чтобы того опекали. Если бы Мусса хотел остановить перевод мяча, он бы поднял обе руки вверх. Мяч попал ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сотне штук за игру», — заявил экс-футболист BBC.

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Бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло раскритиковал «Тоттенхэм» за отсутствие содержательной игры в финале Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» не проявил характер. У него в составе были такие игроки, как Деле Алли и Кристиан Эриксен, но они как будто не хотели касаться мяча. Полузащита работала не очень хорошо, и к тому же всё изменил пенальти. Не поймите неправильно, это заслуженный трофей для «Ливерпуля» и его фанатов. Однако должен сказать, что забивший второй мяч Дивок Ориги был ужасен. Он вышел на замену без какого-либо настроя, он был недостоин финала Лиги чемпионов. Если бы не гол, ему следовало бы дать пинка», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

«Ливерпулю» же досталось от бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Француз уверен, что при должной психологической подготовке «Тоттенхэм» мог взять верх.

«Лично я считаю, что это был очень-очень средний по игре «Ливерпуль». «Тоттенхэм» мог добиваться большего. Лондонцам немного не хватало инстинкта убийцы. Должно быть, дело было в психологии, а не в реальном уровне игры», — приводит слова Венгера Goal.com.

На итоги финального матча отреагировал и вратарь «Спартака» Александр Селихов. После того как в прошлом сезоне его команда проиграла мерсисайдцам со счётом 0:7, он стал поддерживать их.

«После той самой встречи всегда за вас, пацаны», — написал Селихов в Instagram.