«Мы уже несём бремя истории»: что говорили тренеры и игроки после финала ЛЧ

«Ливерпуль» прошёл через череду препятствий, закаливших характер игроков, и теперь готов к новому этапу в своей истории. Об этом заявил главный тренер Юрген Клопп после победы в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. Капитан команды Джордан Хендерсон отметил вклад немецкого специалиста в достижение коллектива, а защитник Трент Александер-Арнольд признался, что сбылась его главная мечта. По словам наставника «шпор» Маурисио Почеттино, на ход встречи в значительной степени повлиял реализованный Мохаммедом Салахом пенальти.

«Лучшая ночь в нашей профессиональной жизни»

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Таким образом, манкунианцы стали шестикратными обладателями главного европейского трофея. При этом тренер команды Юрген Клопп до этого момента не добивался такого результата ни с одним из своих коллективов.

Немецкий специалист отметил силу воли своих подопечных, которым пришлось нелегко на пути к этому достижению.

«Очень рад за ребят, фанатов и мою семью. Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Вы когда-нибудь видели подобную команду, которая борется без топлива в баке?» — заявил наставник после матча.

Кроме того, он подчеркнул, что «Ливерпуль» справился со своей задачей и в будущем сможет чувствовать себя более уверенно.

«Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни... Для этих парней наступает новый этап. Финал в Стамбуле? Думаю, мы должны быть там! Дайте мне несколько минут, мы уже несём бремя истории. Это будет сложно», — признался Клопп.

В свою очередь, футболисты «Ливерпуля» отметили колоссальный вклад тренера в победу. Так, по словам полузащитника Джордана Хендерсона, немец создал внутри коллектива особую атмосферу, которая всех сплотила.

«Это было бы невозможно без Клоппа. То, что он сделал с тех пор, как пришёл, невероятно. В команде царит единство. Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба, который, как и я, продолжал идти вперёд. Это лучший момент в моей жизни», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Мнение Хендерсона разделяет и лучший игрок матча по версии УЕФА Вирджил ван Дейк.

«Клопп — фантастический тренер, человек, который нас сплотил. В команде прекрасная атмосфера, мы настоящая семья в этом великом клубе. Все изголодались по трофеям и сегодня утолили этот голод», — заявил защитник.

Последний раз «Ливерпуль» становился триумфатором Лиги чемпионов 14 лет назад. За это время в команде сменилось не одно поколение игроков. Действующие футболисты признавались, что сбылась их мечта. По мнению защитника Трента Александера-Арнольда, манкунианцы заслужили трофей больше, чем кто бы то ни было.

«Трудно подобрать слова. Мы сделали что-то особенное, мы доминировали во время матча. Наша игра не была вялой. Будем смотреть и видеть, что мы — чемпионы Европы. Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта осуществилась», — сказал футболист.

Автором первого гола в ворота «Тоттенхэма» стал нападающий Мохаммед Салах. Он также поделился своими эмоциями от победы и отдал должное партнёрам по команде.

«Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Никто не пытался действовать индивидуально, все сыграли невероятно здорово. Я многим пожертвовал ради своей карьеры: сначала перебрался из деревни в Каир, а затем стал египтянином, выступающим на столь высоком уровне», — приводит слова Салаха BBC.

«Мы должны двигаться вперёд»

В свою очередь, в стане «Тоттенхэма» были вынуждены признать, что в нынешней встрече соперник оказался сильнее и заслужил чемпионский титул. Главный тренер Маурисио Почеттино поздравил «Ливерпуль» с победой и подчеркнул, что у него нет претензий к подопечным.

«Сейчас трудно говорить, мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Хочу поздравить Клоппа, его футболистов, клуб и болельщиков — «Ливерпуль» провёл потрясающий сезон. Они фантастически играли», — сказал аргентинский специалист.

По его мнению, одним из ключевых факторов, оказавших влияние на ход матча, стал пенальти, назначенный в ворота Уго Льориса уже на первой минуте.

«В финалах хочется побеждать, а не просто хорошо в них выступать. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперёд. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов нужно перенастроиться и найти что-то положительное», — добавил Почеттино.

После поражения лишь некоторые футболисты «Тоттенхэма» согласились общаться с представителями прессы. Немногословен оказался и капитан «шпор» Льорис.

«Всегда больно проигрывать такой матч. Мы вели себя нерешительно и проснулись только в последние 15 минут. Обидно», — приводит слова голкипера RMC.