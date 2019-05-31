«Этот матч будет воплощением футбола»: о чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

За год, прошедший с момента предыдущего финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» стал более стабильной командой и сохранил все свои лучшие качества. Об этом накануне матча с «Тоттенхэмом» в Мадриде заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Наставник лондонцев Маурисио Почеттино, в свою очередь, рассказал, как он будет определять состав и что нужно сделать, чтобы выиграть решающий матч.

«Я не причина поражений во всех прошлых финалах»

— Что вы вынесли из прошлогоднего поражения в финале Лиги чемпионов и предыдущих проигранных финалов?

— Ничего, если честно. Каждый финал не похож на предыдущий. Ты подходишь к нему с новой командой, с новыми обстоятельствами, с новыми соперниками. Если я был причиной поражений в шести финалах подряд, то всем стоит начать переживать. Если это был не я, то шанс на победу будет всегда. Мы не учимся на финалах. Год назад мы пропустили лучший гол года и два мяча, которые мы обычно не пропускаем. Мы учились на протяжении всего года и стали совсем другой командой. Прошлогодний финал Лиги чемпионов стал для нас отправной точкой.

— Выйдет ли Роберто Фирмино в стартовом составе?

— Он готов к матчу. Но вопрос по поводу стартового состава я бы оставил открытым. Фирмино с нами, он тренируется. Если ничего не произойдёт, то с ним всё будет хорошо.

— В чём вы стали лучше за последний год?

— Мы стали старше, опытнее. Такие игроки, как Трент Александер-Арнольд, провели на 50 матчей больше. Мои футболисты уже играли в прошлогоднем финале. У нас было не очень много шансов, мы не были фаворитами, но нам это помогло. Мы сами себя удивили, добравшись до финала. Мы не были тогда так стабильны, как сейчас. Могли хорошо играть дома с «Манчестер Сити» и «Ромой», но тряслись в гостях. Мы стали лучше в тактике, подготовке к матчам. Очевидно, что мы не растеряли свои сильные качества — скорость, технику. Мы не играем в тот же футбол, что раньше, но всё равно побеждаем, иначе бы мои парни не набрали 97 очков в чемпионате Англии.

— Какая команда имеет лучшее психологическое состояние перед матчем — ваша или «Тоттенхэм»?

— Если бы Маурисио Почеттино сказал, что у «Тоттенхэма» есть преимущество, то я сошёл бы с ума. А если бы он так сказал про «Ливерпуль», то в бешенстве был бы я. Нельзя сказать, что у кого-то сейчас есть преимущество. Оно должно быть завтра. Люди говорят, что мы фавориты, потому что набрали больше очков в АПЛ. Но мы дважды сыграли с «Тоттенхэмом», оба матча закончились со счётом 2:1. Мы хорошо играли, но выигрывали с минимальным перевесом. Можно иметь какие-то преимущества перед игрой, но их демонстрировать на поле.

— Можете ли вы сказать, что ваша карьера складывается неудачно, потому что вы всегда проигрываете финальные матчи?

— Вы правда думаете, что я неудачный тренер? Нет, я так не могу сказать. С 2012 года, но не считая 2017-го, я со своими командами всегда заканчивал сезон каким-нибудь финальным матчем. Иногда нам везло забраться так высоко, но мы должны были там сыграть. Должно быть, я стал рекордсменом мира по победам в полуфиналах. Я обычный человек и не вижу, чтобы я был единственной причиной тех поражений. Самое главное, что я вынес из них, — это уверенность в своих силах. Мы всё равно выигрывали очень много матчей. Возможно, мне не всегда везло. Я считаю, что если ты много работаешь, то удача будет тебе иногда улыбаться. Ну и напомню, что моя карьера ещё не закончена.

— Чувствуете ли вы поддержку из Германии?

— Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за «Тоттенхэм», тем более что в составе этой команды совсем нет немцев. Хотя Сон Хын Мин хорошо говорит по-немецки, после того как играл в Бундеслиге, чтобы не попасть в армию. Мои друзья и семья всегда придают мне сил, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность.

— Можно ли назвать нынешний матч финалом мечты, потому что в нём встречаются две команды, которые добились всего сами, поверив в свои силы?

— Да, завтра сыграют две классные команды. Я с большим уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него собраны талантливые игроки, которые впечатляют своим прогрессом. Мы оба прошли впечатляющий путь, хотя если бы в финал вышел «Аякс», то он тоже был бы этого достоин. Как и «Барселона». Этот финал будет воплощением футбола, и нам придётся это принять, так как это означает, что игра будет насыщенной, а на трибунах будет много английских болельщиков.

— Может ли завтрашняя игра закончиться розыгрышем пенальти?

— Такая вероятность есть. Мы не так сильно отличаемся по уровню.

— Ходят разговоры о грядущих реформах Лиги чемпионов. Вы бы хотели всё оставить как есть, или какие-то изменения нужны?

— Оставьте только полуфинал и финал, и тогда я буду счастлив. Я доволен нынешним форматом и не стал бы ничего менять. Мне нравится, как устроен этот турнир, в нём играют правильные команды, у всех есть шансы пройти дальше.

«Нам нужно оставаться свободными на поле»

— Вы уже определились с составом на игру?

— Нет. У нас есть ещё одна тренировка, чтобы определиться. Насчёт Гарри Кейна я тоже не решил.

— Как для вас прошёл месяц, с тех пор как вы вышли в финал Лиги чемпионов?

— Мы стали думать о нём только после матча с «Эвертоном» в последнем туре чемпионата Англии. После «Аякса» мы были нацелены на то, чтобы остаться в первой четвёрке. Когда сезон в АПЛ закончился, мы дали игрокам два выходных и в среду начали подготовку. Наше путешествие было невероятным, мне было приятно тренировать своих игроков. Я очень горжусь ими, потому что они были нацелены на работу и достижение целей.

Завтра мы будем полностью готовы, у нас есть желание победить. Если ты дошёл до финала, то должен его выиграть. Мы уважаем своего соперника. «Ливерпуль» — это большая команда, они до последнего боролись с «Манчестер Сити», лучшей командой Англии. Юрген Клопп заслуживает того, чтобы считаться великолепным тренером. Если мы хотим вписать своё имя в историю футбола, то нам надо побеждать «Ливерпуль».

— Что чувствует тренер, когда решает, включать ли такого важного игрока, как Гарри Кейн, в состав?

— Это непросто. В каждом предыдущем матче мне тоже надо было принимать тяжёлые решения. Завтра мне снова предстоит это сделать. У нас есть вся необходимая информация, которая нам пригодится для победы. Определять состав бывает очень больно, выбрать можно всего лишь 11 игроков.

— Вы дважды одерживали непростые победы в двухматчевых противостояниях. Вы имеете представление, как теперь нужно подготовиться к игре, которая продлится только 90 или 120 минут?

— Невозможно полностью подготовиться к такому матчу, как финал Лиги чемпионов. Психологическое состояние игроков, уровень концентрации становятся другими. Нужно придерживаться своего уровня постоянно и расти перед большими матчами, подтягивая за собой команду. Нам нужны те же эмоции и настрой, что были несколько недель назад. Когда игроки приезжают на важный матч, они закрываются от всего, их трудно как-то настроить ещё. Нам нужно оставаться свободными, когда миллиард человек будут смотреть на нас. В детстве мы все играли в футбол свободно, не обращая внимание на окружающих. Завтра победит сильнейший, и надеюсь, что им окажется «Тоттенхэм».

— Юрген Клопп уже два раза играл в финале Лиги чемпионов. Для вас это будет дебют. Вы верите, что это происходит с вами?

— У меня есть преимущество в том, что я моложе Клоппа. Сейчас удивительно вспоминать, как десять месяцев назад во время предсезонки я не представлял, где окажусь. Клопп — очень успешный тренер, я им восхищаюсь. Он всегда счастлив, оптимистичен, хороший пример для всех. Люди судят о нём по проигранным финалам, но не замечают, как трудно было туда попасть.