Исторический камбэк: «Ливерпуль» отыграл три мяча у «Барселоны» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил «Барселону» и во второй раз подряд пробился в финал. Английская команда стала первой в истории главного еврокубка, которой удалось на этой стадии плей-офф отыграть гандикап в три пропущенных в первой встрече мяча. При этом решающий гол хозяева забили после грубейшей ошибки соперника на подаче углового.

Потери «Ливерпуля» и салют для Месси

От противостояния «Ливерпуля» и «Барселоны» болельщики ждали серьёзной борьбы, однако уже в первом матче интрига практически умерла. Каталонцы дома разгромили соперника благодаря дублю Лионеля Месси и сделали серьёзный шаг к финалу в Мадриде.

Подопечным Юргена Клоппа после трёх пропущенных мячей на «Камп Ноу» дома требовалось совершить настоящее чудо, поскольку разница в три гола в плей-офф Лиги чемпионов отыгрывалась лишь дважды в истории.

«Барселоне» два года назад удалось пробиться в четвертьфинал после поражения на выезде от ПСЖ со счётом 0:4. Однако уже в следующем сезоне в 1/4 финала сине-гранатовые умудрились пропустить вперёд «Рому», в первом матче разгромив римлян на «Камп Ноу». Все эти примеры должны были дать надежду поклонникам «Ливерпуля».

Между тем сами фанаты команды пытались оказать ей посильную помощь и утром в день матча устроили салют под окнами гостиницы, в которой поселились гости, чтобы не дать им спокойно выспаться.

Впрочем, рассчитывать, что это поможет, было сложно, поскольку хозяева столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за различных травм на поле не смогли выйти сразу два основных нападающих «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.

Заменить их Клопп ожидаемо решил Дивоком Ориги и Шерданом Шакири, которые помогли мерсисайдцам дожать «Ньюкасл» в последнем матче АПЛ.

Если на футболистов английской команды в последнее время выпала серьёзная нагрузка (им пришлось провести три матча за шесть дней), то Эрнесто Вальверде на выходных спокойно предоставил отдых практически всем игрокам основного состава и выпустил на ничего не значащую игру с «Сельтой» резерв.

Таким образом, каталонцы подошли к важнейшему матчу максимально свежими, а тренерский штаб в отличие от Клоппа обошёлся практически без потерь, если не считать Усмана Дембеле.

Быстрый гол Ориги и спасения Алиссона

Футболисты «Ливерпуля» с первых минут понеслись вперёд после того, как трибуны «Энфилда» невероятно громко исполнили гимн клуба You’ll never walk alone. К тому же другого выхода у мерсисайдцев просто не было. Хозяевам необходимо было забивать быстрый мяч, и они буквально подавили соперника прессингом.

И уже на седьмой минуте давления не выдержал Жорди Альба. После неудачного заброса соперника он подправил мяч прямо на Садио Мане, который мгновенно бросил в прорыв подключившегося к атаке Джордана Хендерсона. Полузащитник уверенно вошёл в штрафной и мощно пробил, но его удар парировал Марк-Андре тер Штеген. Тем не менее, первым на добивании оказался Ориги. Так «Ливерпуль» повёл в счёте.

А буквально в следующей атаке окрылённый Мане ворвался в штрафную и упал после контакта с защитником, но Джюнейт Чакыр на «точку» не поставил. Надо полагать, что фола действительно не было, поскольку у помощников судьи, следящих за системой VAR, имелась возможность рассмотреть эпизод с разных повторов.

«Барселоне» быстро удалось прийти в себя и осадить оппонента парой опасных моментов. Алиссон Бекер сперва спас команду после опаснейшего выстрела Месси под перекладину, а затем вытащил удар Филиппе Коутиньо в дальний угол. «Ливерпуль» ответил мощным ударом Робертсона, с которым справился тер Штеген.

После этого игра успокоилась. У хозяев закончился стартовый запал, а гости спокойно забрали мяч под свой контроль и никуда не торопились. При этом подопечные Клоппа понимали, что просто не имеют права на ошибку, и чаще пытались по воздуху переводить мяч в направление нападающих во избежание ненужного риска и пользуясь преимуществом по антропометрическим данным.

Пожалуй, ярче всего в эти минуты себя проявлял Луис Суарес, который усиленно провоцировал бывших партнёров по команде. Трибуны же каждую встречу уругвайца с мячом встречали свистом.

Закончился же тайм ещё двумя моментами «Барсы». Сначала Месси из-за пределов штрафной пробил чуть мимо дальнего угла, а затем Алиссон в третий раз спас команду после выхода практически один на один.

Дубль Вейналдума и роковая ошибка «Барселоны»

В итоговый успех «Ливерпуля» уже практически не верилось, тем более Клоппу было особенно некого выпускать в атаку со скамейки запасных. Кроме того, после первого тайма не смог продолжить игру Робертсон. Вместо него в бой пришлось экстренно бросать номинального полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Болельщики тогда ещё даже не могли предположить, чем закончится эта замена.

Начался тайм с обмена опасными моментами. Тер Штеген отразил удар ван Дейка после подачи углового практически в упор. В ответ Алиссон совершил очередной невероятный сейв, парировав выстрел Суареса.

А затем наступили три минуты, которые войдут в историю футбола. Судьбу противостояния неожиданно перевернул с ног на голову тот самый Вейналдум. Сначала он замкнул великолепный прострел партнёра с правого фланга, не оставив тер Штегену ни малейших шансов. Немцу чудом удалось сложиться и даже коснуться мяча, но тот от рук голкипера срикошетил ворота.

«Барселона» тут же получила третий гол. На этот раз Шакири подал слева, а Вейналдум головой пробил точно в ближний угол, перевисев в воздухе сразу двух центральных защитников. Для голландца эти мячи стали первыми в текущем сезоне Лиги чемпионов. Счёт по сумме двух встреч сравнялся.

После столь активного отрезка обе команды взяли передышку. Хозяева понимали, что пропускать ни в коем случае нельзя. Гости же, казалось по-прежнему не до конца осознавали происходящее и надеялись на Месси.

Но аргентинец в этот вечер показал, что не всегда может быть волшебником. Единственный яркий момент с его участием во втором тайме — заработанный в опасной близости у ворот «Ливерпуля» штрафной и последовавший за ним удар в стенку. Также можно вспомнить выстрел в ближний угол и спасение Алиссона.

За десять минут до конца, когда болельщики уже смирились с необходимостью дополнительного времени, подопечные Клоппа заработали очередной угловой, на которые весь матч делали ставку. Однако молодой Александер-Арнольд не стал дожидаться партнёров, а неожиданно для всех прострелил в штрафную на Ориги, который спокойно отправил мяч в дальнюю девятку.

Именно такой трагикомичный гол решил судьбу противостояния. В концовке Клопп ожидаемо бросил в бой ещё одного защитника Джо Гомеса, и хозяева заперлись в своей штрафной. Но каталонцы в оставшиеся минуты не создали у ворот Алиссона Бекера ни одного опасного момента и во втором сезоне подряд умудрились растерять в плей-офф Лиги чемпионов преимущество в три мяча.

В прошлом году это произошло в четвертьфинале с «Ромой», а в этом — за шаг до финала. «Ливерпуль» же не только пробился в решающий матч главного еврокубка во второй раз подряд, но и стал первой командой в истории ЛЧ, которой удалось отыграть гандикап в три мяча в полуфинале.

В Кубке европейских чемпионов подобное удавалось «Панатинаикосу» в 1971-м и «Барселоне» в 1986-м.

Помимо этого «Ливерпуль» стал второй английской командой, которой дважды подряд удалось пробиться в финал ЛЧ. В прошлом десятилетии такого достижения добился «Манчестер Юнайтед», который сражался за трофей в 2007-м и 2008-м.