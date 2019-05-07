Ожидание чуда, рекорд Месси, отсутствие Салаха и Фирмино: чем интересен ответный полуфинал ЛЧ «Ливерпуль» — «Барселона»

«Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов примет «Барселону». Подопечные Юргена Клоппа постараются совершить чудо после разгромного поражения в Испании, чтобы второй раз подряд выйти в финал. При этом хозяевам не смогут помочь травмированные Роберто Фирмино и Мохаммед Салах, что сокращает их шансы на успех до минимума. Между тем Лионель Месси получит возможность забить 100-й мяч за карьеру из-за пределов штрафной во всех турнирах.

Потеря Салаха и отдых для лидеров «Барселоны»

Противостояния «Ливерпуля» и «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов болельщики ждали с огромным интересом, однако результативная концовка первой игры фактически убила интригу.

На «Камп Ноу» подопечные Юргена Клоппа пропустили трижды, хотя играли не хуже именитого соперника. Они не реализовали множество опасных моментов. У хозяев же дубль в последние десять минут удалось оформить Лионелю Месси, после чего многие призвали вручить аргентинцу шестой «Золотой мяч» в карьере.

Теперь «Ливерпулю» на «Энфилде» требуется сотворить настоящее чудо, чтобы, как и годом ранее, пробиться в финал Лиги чемпионов. Мало того что хозяевам предстоит решать тяжелейшую задачу, так ещё им не поможет целый ряд лидеров.

Главной потерей для мерсисайдцев, конечно, станет отсутствие лучшего бомбардира Мохаммеда Салаха, который получил сотрясение мозга в последнем матче Премьер-лиги. Скорейшего выздоровления египтянину пожелали и в «Барселоне».

«Врачи не разрешили ему играть. Мо чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения прошло недостаточно времени. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Не успел восстановиться к ответной игре с «Барсой» и Роберто Фирмино. Таким образом, «Ливерпуль» остался сразу без двоих лидеров атаки. Также не смогут принять участие в матче Наби Кейта и Адам Лаллана. Кроме того, в преддверии игры по индивидуальной программе тренировались Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен. Впрочем, оба, по информации СМИ, всё же должны выйти на поле.

«Барселоне» на финише сезона приходится проще. Если «Ливерпуль» продолжает сражаться за золото АПЛ и в субботу провёл тяжелейший матч с «Ньюкаслом», в котором вырвал победу лишь на 86-й минуте, то каталонцы гарантировали себе титул заранее.

Неудивительно, что на ничего не решающий матч Примеры с «Сельтой» Эрнесто Вальверде выпустил резервный состав. Сине-гранатовые потерпели неожиданное поражение, зато все лидеры получили возможность отдохнуть перед непростой поездкой в Великобританию.

Правда, без ложки дёгтя для «Барселоны» не обошлось, поскольку ещё в первом тайме травму получил нападающий каталонцев Усман Дембеле. Вероятно, в текущем сезоне он больше на поле не выйдет.

Пример камбэков для «Ливерпуля» и воспоминание о «Челси»

Задача «Ливерпуля», на первый взгляд, действительно выглядит нерешаемой, но в истории Лиги чемпионов случались и более невероятные камбэки. В самом памятном из них приняла участие именно «Барселона». Два года назад на стадии 1/8 финала Месси и компания пропустили в Париже от ПСЖ четыре безответных мяча, но дома одержали победу со счётом — 6:1 и пробились в четвертьфинал.

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А уже на следующей стадии каталонцы сами попали в аналогичную ситуацию. На «Камп Ноу» они уверенно разгромили «Рому» — 4:1 и, казалось, обеспечили себе путёвку в полуфинал. Но в Риме сине-гранатовые неожиданно потерпели крупное поражение — 0:3 и вылетели из турнира. «Ливерпулю» остаётся лишь повторить успех итальянской команды, хотя «Роме» в отличие от англичан удалось забить важнейший мяч на выезде.

Разницу в три мяча в плей-офф Лиги чемпионов удавалось отыгрывать также испанскому «Депортиво». В 2004-м в первом четвертьфинальном матче команда на выезде потерпела поражение от «Милана» — 1:4, но в ответной встрече забила в ворота соперника четыре безответных мяча.

Впрочем, как справедливо заметил Клопп, от «Ливерпуля» требуется не только забить «Барселоне» как минимум трижды, но и не пропустить. Между тем каталонцы в последних десяти выездных матчах Лиги чемпионов потерпели только одно поражение (как раз от «Ромы»).

А ровно десять лет назад сине-гранатовые в Лондоне под руководством Хосепа Гвардиолы в памятном полуфинале главного еврокубка прошли «Челси» благодаря голу Андреса Иньесты на 93-й минуте и спорному судейству Тома Эвребё, не назначившего аж четыре пенальти в ворота испанцев.

Спустя всего три года лондонцам на той же стадии удалось взять реванш у каталонцев, и в итоге впервые в истории завоевать престижный трофей.

Наконец, Месси постарается вновь огорчить «Ливерпуль» и упрочить лидерство в гонке бомбардиров турнира. Лионель может установить очередной рекорд. В случае если аргентинцу удастся отличиться ударом из-за пределов штрафной, этот гол станет для него сотым дальним в составе «Барселоны» во всех турнирах.

«Неважно, что произошло в первом матче. Мы должны думать, что случится здесь»

Не обошлось без обсуждения Месси и на предматчевой пресс-конференции. В частности, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как планирует закрывать аргентинца в ответной встрече.

«Барселона» может играть по-разному, но закрыть Месси и Суареса всё равно очень сложно. Впрочем, учитывая ситуацию, нам пришлось даже сложнее обычного. Пытаясь уйти от поражения, порой теряешь концентрацию у своих ворот. Однако, это риск, на который идёшь осознанно. В первом матче, когда мы пропустили, Месси начал играть ближе к центру. Мы изо всех сил пытались забить, постепенно раскрывались, и именно это помогло Лео оформить дубль», — считает тренер.

При этом Клопп отметил, что на «Энфилде» «Ливерпуль» обязан использовать все свои моменты.

«У нас не будет 500 шансов для взятия ворот, поэтому к ним нужно относиться очень бережно. В Барселоне «Ливерпуль» загубил массу моментов, включая удар Салаха в штангу из убойной позиции. Такие шансы, конечно, нужно реализовывать. Я не первый день в футболе и знаю, что подобное порой случается. Твоя команда создаёт изумительные моменты, а мяч не идёт в ворота», — добавил Клопп.

Также немец пожаловался на тяжёлый календарь на финише сезона и серьёзные кадровые потери.

«Не хочу добавлять мотивации «Барселоне», но мы завтра сыграем третий матч за шесть дней. Вальверде же в субботу дал отдохнуть всем основным футболистам, и это тоже серьёзное преимущество. Нам нужно быть готовыми играть в высоком темпе 95 минут, а может быть, и больше. Будем идти к своей цели шаг за шагом. Понадобится хорошо сыграть в обороне, а у чужих ворот проявить изобретательность», — подытожил Клопп.

В свою очередь Вальверде заявил, что его подопечные должны играть с «Ливерпулем» так, будто это финал.

«Неважно, что произошло в первом матче, мы должны думать о том, что случится здесь. Если мы будем думать о результате, это станет ошибкой. Нам придётся непросто, поскольку болельщики будут горячо поддерживать «Ливерпуль». Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим ситуацию под контролем. Хозяева будут атаковать. Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул тренер.

Также специалист ответил на выпад Клоппа и объяснил, почему выставил на матч с «Сельтой» резервный состав.

«Нужно отдаваться игре без остатка. Мы должны были поменять состав в субботу, чтобы избежать травм. Перед такими матчами ты хочешь избежать неожиданных потерь, как, например, это случилось с Мохаммедом. Понятно, что Салах и Фирмино — важные исполнители для «Ливерпуля». Любой тренер беспокоится об игроках, которых может потерять. Это немаловажный фактор», — добавил Вальверде.