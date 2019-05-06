Салах получил сотрясение мозга и не сыграет с «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что египетский форвард Мохаммед Салах не примет участия в предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

«Он получил сотрясение, поэтому врачи не разрешили ему играть. Мо чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения прошло недостаточно времени. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Салах получил травму в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее Клопп обратился к болельщикам команд соперников накануне решающих матчей за титул в АПЛ, а также за выход в финал ЛЧ.