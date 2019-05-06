Клопп болельщикам: я знаю, что вы все хотите поражений «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам соперников накануне решающих матчей за титул в Английской премьер-лиге, а также за выход в финал Лиги чемпионов.

«Большинство болельщиков других команд будут счастливы, если мы потерпим неудачу. Я знаю, что вы все хотите наших поражений. Всё в порядке, честно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Он отметил, что когда принимал решение возглавить команду, то полностью осознавал, что эта задача не будет простой.

«Нам предстоит пройти тяжёлый и долгий путь. Нам предстоит усердно работать, все игроки это знают. Как бы ни закончился этот сезон, я считаю, мы провели его достойно, и наши болельщики со мной согласятся», — добавил немецкий специалист.

Перед последним, 38-м туром «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 94 очка. «Манчестер Сити», которому ещё предстоит провести игру 37-го тура с «Лестер Сити», с 92 очками занимает второе место. В заключительном туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Сити» — с «Брайтоном».

В Лиге чемпионов мерсисайдцы на выезде уступили «Барселоне» со счётом 0:3 в первом матче полуфинала. Ответная игра состоится 7 мая.

Ранее сообщалось, что Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом».