Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).

«Когда он лежал на земле, врач принял решение оказывать помощь вне поля. Уже в раздевалке Салах сидел и досматривал матч по телевизору. Значит с ним всё в порядке, но мы всё равно должны подождать результатов обследования, так как он получил сильный удар», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Во втором тайме Салах столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего египтянина унесли с поля на носилках.

Ранее «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча.

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