Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»
«Когда он лежал на земле, врач принял решение оказывать помощь вне поля. Уже в раздевалке Салах сидел и досматривал матч по телевизору. Значит с ним всё в порядке, но мы всё равно должны подождать результатов обследования, так как он получил сильный удар», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Во втором тайме Салах столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего египтянина унесли с поля на носилках.
Ранее «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча.