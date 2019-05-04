«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча

«Ливерпуль» взял верх над «Ньюкаслом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Дивок Ориги на 13-й, 28-й и 86-й минутах соответственно. Хозяева ответили голами на 20-й и 54-й минутах — мячи забили Кристиан Атсу и Хосе Саломон Рондон.

Таким образом, «Ливерпуль» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 94 очка. «Ньюкасл» находится на 14-й позиции с 42 баллами.

Ранее «Тоттенхэм» вдевятером не смог удержать ничью в матче АПЛ с «Борнмутом».