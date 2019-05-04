«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча

Короткая ссылка
«Ливерпуль» взял верх над «Ньюкаслом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Дивок Ориги на 13-й, 28-й и 86-й минутах соответственно. Хозяева ответили голами на 20-й и 54-й минутах — мячи забили Кристиан Атсу и Хосе Саломон Рондон.

Таким образом, «Ливерпуль» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 94 очка. «Ньюкасл» находится на 14-й позиции с 42 баллами.

Ранее «Тоттенхэм» вдевятером не смог удержать ничью в матче АПЛ с «Борнмутом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить