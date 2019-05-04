«Тоттенхэм» вдевятером не смог удержать ничью в матче АПЛ с «Борнмутом»
- Reuters
Встреча, прошедшая Борнмуте на «Виталити Стэдиум», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 43-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «шпор» Сон Хын Мин, а на 48-й был удалён вышедший после перерыва на замену защитник Хуан Фойт.
Автором победного гола стал хавбек «Борнмута» Натан Аке, забивший на первой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Тоттенхэм» с 70 очками остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 45 очками — 12-й.
Ранее сообщалось, что хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта выбыл из строя до конца сезона.