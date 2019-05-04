«Тоттенхэм» вдевятером не смог удержать ничью в матче АПЛ с «Борнмутом»

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«Борнмут» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» вдевятером не смог удержать ничью в матче АПЛ с «Борнмутом»
  • Reuters

Встреча, прошедшая Борнмуте на «Виталити Стэдиум», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 43-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «шпор» Сон Хын Мин, а на 48-й был удалён вышедший после перерыва на замену защитник Хуан Фойт.

Автором победного гола стал хавбек «Борнмута» Натан Аке, забивший на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Тоттенхэм» с 70 очками остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 45 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта выбыл из строя до конца сезона.

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