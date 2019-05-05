Нехватка форвардов, проблемы в защите и возраст лидеров: почему «Зениту» необходимо усиление перед Лигой чемпионов

Победа в чемпионате России гарантировала «Зениту» путёвку в Лигу чемпионов, однако для того чтобы осенью выглядеть достойно в самом престижном клубном турнире, команде необходимо провести серьёзную работу в межсезонье. В июне истекают контракты с Браниславом Ивановичем, Юрием Жирковым и Александром Кокориным. Также петербуржцам необходимо усилить среднюю и защитную линии и найти сменщика для Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Через четыре года после своей последней победы в чемпионате России «Зенит» вновь завоевал золотые медали. Подопечные Сергея Семака провели впечатляющий сезон и за три тура до конца чемпионата гарантировали себе первое место. Как и год назад, петербуржцы очень уверенно стартовали, но на этот раз смогли избежать серьёзных спадов. Во многом это заслуга главного тренера, который сумел найти индивидуальный подход к игрокам и сплотить команду.

Немаловажным фактором стало мощное усиление состава, которое было проведено в зимний трансферный период. «Зенит» приобрёл по исполнителю в каждую из линий. Так, коллектив пополнили защитник Ярослав Ракицкий, хавбек Вильмар Барриос и форвард Сердар Азмун, ставшие важными игроками основы. Иранец быстро освоился в роли главного бомбардира и записал на свой счёт 11 голов в 14 матчах. Украинец отметился четырьмя мячами, причём два из них были забиты во встречах с прямыми конкурентами — «Локомотивом» и «Краснодаром».

Необходимо отметить, что накануне «Зенит» не только стал пятикратным чемпионом России, но и гарантировал себе путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, где он не выступал с сезона-2015/16. Тогда сине-бело-голубые пробились в 1/8 финала, где уступили «Бенфике». Чтобы как минимум повторить тот результат, команде необходимо плодотворно провести летний дозаявочный период. Уже сейчас петербуржцам нужно не только озаботиться продлением контрактов с нынешними лидерами, но и задуматься о приобретении игроков, уровень которых будет соответствовать выступлению в главном клубном турнире Старого Света.

Истекающие контракты

Уже в ближайший месяц «Зениту» необходимо начать подготовку к новому сезону. В конце июня у нескольких футболистов (причём некоторые из них составляют основу коллектива) истекают контракты. Одним из них является Бранислав Иванович. Вернувшись в Россию, он быстро забронировал место основного центрального защитника, а его универсальность позволяет при необходимости закрыть и фланг. Безусловно, серб немолод (в феврале ему исполнилось 35 лет), но пребывает в отличной форме и способен выступать на высочайшем уровне. С учётом дефицита игроков на этой позиции руководству необходимо хорошенько подумать, прежде чем расставаться со своим капитаном.

Также истекают контракты у старожилов — Юрия Жиркова и Александра Анюкова. Экс-футболист ЦСКА в нынешнем сезоне отметил 35-летие, но продолжает оставаться важным элементом команды. Из-за травмы он был вынужден пропустить первую половину сезона, но после возвращения застолбил за собой место в основе. Его коллега преимущественно выходил на замену, но почти всегда приносил пользу коллективу.

Пожалуй, самой интересной остаётся ситуация вокруг Александра Кокорина. Как и у его партнёров, контракт форварда истекает 30 июня, но в свете его содержания под стражей «Зенит» может не решиться предложить ему новое соглашение. По предварительным данным, спортсмен должен пробыть в заключении минимум до сентября (и это не считая вердикта суда по делу о хулиганстве).

Также подходят к концу контракты голкипера Михаила Кержакова и Леона Мусаева. Вряд ли стоит сомневаться в том, что петербуржцы решат сохранить в своём составе юного хавбека. Что касается опытного голкипера, то «Зенит» не испытывает нехватки игроков этого амплуа. Уже летом из аренды вернутся Юрий Лодыгин и Егор Бабурин.

Не соответствующие уровню

В «Зените» много громких имён, но для успешного выступления в Лиге чемпионов команде предстоит усилить целый ряд позиций. Так, наиболее приоритетным кажется приобретение игроков на левый фланг защиты, где Жирков кажется практически единственным кандидатом на место в основе. Перешедший из «Рубина» Эльмир Набиуллин пока не оправдывает авансов и проигрывает конкуренцию более опытному партнёру.

Несмотря на наличие сразу трёх исполнителей на правом фланге, «Зениту» стоит задуматься об усилении и этой зоны. Анюкову исполнилось 36 лет, а Игорь Смольников играет отнюдь не безошибочно. Не исключено, что в Лиге чемпионов его уровня мастерства может и не хватить. Безусловно, в заявке присутствует воспитанник команды Денис Терентьев, но в последнее время он в основном выступает за дубль.

В преддверии нового сезона «Зениту» придётся решать и проблемы в центре полузащиты. На данный момент в команде числятся несколько футболистов, которые не смогли оправдать возложенных на них надежд и стать твёрдыми игроками основы. К числу таковых можно отнести Маттиаса Краневиттера. Опорный хавбек переехал в Северную столицу из мадридского «Атлетико», но за два года так и не смог закрепиться в старте. В нынешнем сезоне он суммарно провёл 14 встреч во всех турнирах и особо не впечатлил Сергея Семака.

То же можно сказать и о Клаудио Маркизио, но лишь с той оговоркой, что ему помешала травма. Кроме того, в конце апреля итальянец перенёс операцию на колене. Он рискует не восстановиться к старту нового сезона. Предполагается, что его реабилитация продлится от четырёх до шести месяцев. Учитывая возраст спортсмена, «Зениту» вряд ли стоит серьёзно рассчитывать на его возвращение строй. И это с учётом того, что и до травмы Маркизио не демонстрировал футбол уровня Лиги чемпионов.

Ситуация с центром полузащиты частично применима и к фланговым хавбекам. Но если слева себя неплохо проявлял Себастьян Дриусси, а в качестве замены выступал Олег Шатов, то справа ситуация обстоит немного хуже. Долгое время основным игроком считался Роберт Мак, но неровная игра не позволила ему стать лидером команды. Так, в национальном первенстве он провёл 18 матчей, но отличился лишь единожды. В других турнирах ситуация лучше: 14 встреч, пять голов.

Позднее словака сменил вернувший из аренды Эмилиано Ригони. Аргентинец смотрелся чуть более успешно и в девяти матчах забил два мяча и отдал три результативные передачи. Но на данный момент эти результаты вряд ли способны убедить тренерский штаб в его незаменимости.

Таким образом, «Зениту» стоит подумать о приобретении футболистов на эту позицию, причём имеет смысл обратить внимание на российский рынок. С учётом лимита на легионеров, а также большого количества иностранных игроков на всех других линиях покупка ещё нескольких атлетов из-за рубежа может обернуться для команды серьёзной проблемой.

Нехватка исполнителей

Несмотря на продуктивность атакующей линии, она тоже нуждается в усилении перед стартом Лиги чемпионов. Последние полтора сезона показали, что Антон Заболотный не может усилить коллектив и на равных бороться с Артёмом Дзюбой за место в составе. Об этом свидетельствует лишь одно очко за результативность за 27 туров в РПЛ и 166 проведённых на поле минут.

Отсутствие Кокорина сильно ударило по вариативности «Зенита» в атаке, а исправить ситуацию получилось лишь с приобретением иранца. Безусловно, у Дзюбы и Азмуна получилась качественная атакующая связка, но в Европе команде будет сложно без плана Б. Петербуржцам стоит задуматься над покупкой техничного и манёвренного форварда, способного в нужный момент взять игру на себя и самому доставить мяч в атакующую линию.

Требует усиления и центр обороны. Летом команду гарантированно покинет Луиш Нету — португалец вернётся на родину, где будет выступать за «Спортинг». Таким образом, в распоряжении Семака останутся лишь трое футболистов — Иванович, Ракицкий и Эмануэль Маммана, который сначала пропустил большую часть сезона из-за травмы, а затем проиграл конкуренцию украинцу. Таким образом, если петербуржцам и не нужен игрок основного состава на эту позицию, то качественный сменщик практически необходим.