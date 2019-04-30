«Я должен вести себя по-мужски»: Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»

Секрет успеха «Зенита» — в тесных взаимоотношениях между главным тренером Сергеем Семаком и игроками всех линий. Об этом в интервью RT заявил нападающий петербуржцев Сердар Азмун. По его словам, специалист находит подход к каждому футболисту. Кроме того, иранец рассказал об угрозах, поступавших в адрес его семьи после чемпионата мира 2018 года, и объяснил, почему он отправился на помощь пострадавшим от наводнений в провинции Голестан. Также Азмун предположил, кто станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Футболисту тяжело, когда за его спиной что-то решают»

— Вы присоединились к «Зениту» в начале февраля. Как получилось, что за это время вы забили больше мячей, чем за весь прошлый сезон и начало этого в «Рубине»?

— Я многому научился благодаря как своим слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это самое лучшее чувство в футболе.

— Что сделал Сергей Семак, чтобы вы с ходу начали забивать за новую команду?

— У каждой команды свой стиль игры. «Зенит» отличается атакующим футболом с активным прессингом. При этом наставник помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он чётко передаёт нам свои пожелания. Именно поэтому наша сила заключается в нападении.

— Вас сватали и в Англию, и в Италию, и в другие европейские чемпионаты. Ожидали ли вы сами, что за столь короткий срок станете игроком месяца в России?

— Честно говоря, футболисту всегда тяжело, когда за его спиной что-то решают, отправляют в какие-то команды. Потому что правда смешивается с вымыслом. Это часть моей личной жизни, и она останется между мной и клубом, с которым я веду переговоры. Никто об этом не должен знать. Мне не нравится, когда такое пишут. Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными. Эта награда принадлежит всему коллективу, так как без них её бы не было.

— В следующем году «Зенит» уже точно вернётся в Лигу чемпионов. Приятно осознавать, что вы вновь примете участие в турнире, в котором уже успели о себе заявить?

— Абсолютно. Лига чемпионов — лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

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— Какие чувства вы испытывали, забивая мяч в ворота мюнхенской «Баварии», помните?

— Великолепные ощущения. Однако стоит отметить, что работа с Курбаном Бердыевым многому меня научила. Отличаясь в матче — неважно, Лиги чемпионов или внутреннего первенства, — я никогда не испытывал чрезмерную радость. Потому что она может негативно сказаться на том, как ты продолжишь встречу. Я был счастлив после финального свистка, ночью в первые моменты триумфа, но на следующий день всё забывалось.

— В такие моменты складывается впечатление, что весь мир находится у твоих ног?

— Нет, никогда об этом не думал. Потому что в футболе сегодня ты забиваешь топ-команде, а завтра проигрываешь самому худшему сопернику. Самое важное в этой ситуации то, что ты получаешь вознаграждение за свой тяжёлый труд, осознаёшь, что тренировался не зря.

— Какой команде вы бы хотели забить в Лиге чемпионов?

— Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всё от меня зависящее.

— Кого из защитников европейских команд вы считаете наиболее опасным соперником на поле?

— Чем сильнее команда, тем одарённее футболисты оборонительной линии. Но это лишь придаёт дополнительную мотивацию. Мне кажется, выступая за такой коллектив, стремишься показать всё, на что ты способен, не только сопернику, но и всему миру.

«Встречи с болельщиками меня всегда вдохновляют»

— В составе сборной Ирана вы выступали на чемпионате мира, принимали участие в Кубке Азии, затем снова возвращались в РПЛ. Насколько это тяжело физически?

— Да, у меня получился крайне тяжёлый год. После первой половины сезона мышцам необходим хороший отдых, чтобы успеть восстановиться и выйти на вторую часть чемпионата с новыми силами. Но в этот раз было не так. По завершении осенней части мы отправились на Кубок Азии, после трёх-четырёх дней перерыва вновь должны были выступать на внутренней арене, а затем пришло время Лиги Европы.

Но у новичков всегда присутствует огромное желание играть. Ты стремишься отличиться перед партнёрами, болельщиками, теми, кто верит в команду, доказать, что стоишь потраченных на тебя денег. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом».

— На чемпионате мира Ирану досталась очень сложная группа, однако вы составили достойную конкуренцию Испании. Почему не удалось закрепить успех?

— В преддверии мундиаля мы провели слишком мало товарищеских матчей и во многих из них были слабые соперники. Но когда ты планируешь выступать на чемпионате мира, тебе необходима игровая практика. Поэтому нужно проводить выставочные встречи с сильными коллективами, например, как это сделали Япония и Южная Корея. Это придаёт уверенности. Но, к сожалению, у нас не было такой возможности из-за плохого финансового положения и санкций. Это мировое первенство стало самым сложным для нас, так как мы встречались с Испанией, Португалией и Марокко, которые превышали нас в классе. В их составе присутствуют представители топ-клубов. И всё потому, что у них есть возможность тренироваться на таком уровне.

— После чемпионата мира вы ушли из сборной. Многие решили, что вы сдались. Так ли это?

— Вовсе нет, я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие — нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра — вновь возносить. Мне всего 24 года, но я уже вхожу в пятёрку лучших бомбардиров Ирана. Статистика не лжёт. Но некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях.

Но мне известно, почему это произошло. В Иране есть команда, которая относится ко мне отрицательно. А мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Так бы поступил любой человек на его месте. Во время мундиаля людям не нравилось, что я не забивал. Но этого не происходило, лишь потому что вся сборная играла в оборонительный футбол, и я оказывался один на один с лучшими защитниками мира. Но моя точка зрения такова: я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Если бы начал им отвечать, то всё бы это потеряло смысл.

— Карлуш Кейруш — великолепный специалист, которого хорошо знают в Англии и в других европейских чемпионатах. Что вы чувствовали, когда он покинул сборную в 2019 году?

— Он дал молодому поколению возможность выступить за национальную команду. Мне, Алирезе Джаханбахшу, Миладу Мохаммади, Алирезе Бейраванду, Мортезе Пуралиганджи, Мехди Тареми и многим другим. И это лучшая вещь, которую он сделал для Ирана. Благодарю его за это и надеюсь, что он добьётся высокого результата с Колумбией.

— У Ирана не получилось завоевать Кубок Азии. Какое настроение сейчас царит в сборной?

— Когда команда проигрывает, все футболисты расстраиваются, но каждый делает это по-своему. Один забывает о случившемся уже на следующий день, а другим нужен год, чтобы оправиться. Сергей Рыжиков рассказывал мне, что Оливер Кан никогда не переживал по поводу своих неудач. Он делал всё возможное, чтобы исправить ошибки, и концентрировался на следующем матче. Мы были очень подавлены после поражения от Японии. Но мы станем сильнее и сделаем наших настоящих фанатов счастливее.

— Во время перерыва на матчи сборных в марте вы поехали помогать пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан. Насколько это был эмоциональный момент?

— В день моего приезда в Иран в стране начались наводнения. Многие мои соотечественники потеряли свои дома, некоторые погибли. Это было ужасно. Я чувствовал, что мой долг — помочь своему народу. Туркменский народ (составляющий большинство населения Голестана. — RT) поддерживал меня, а я их. Они всегда будут в моём сердце. По возвращении в Россию не мог тренироваться два дня. Постепенно всё нормализовалось.

— Но в первом же матче после паузы вы вышли на поле и сделали дубль.

— Да, я был очень рад. Первый гол посвятил народу Голестана. А второй — своей возлюбленной, потому что обещал ей сделать это. Я профессионал и знаю, что от меня требуется. Моя цель — играть в футбол, и я делаю всё возможное, чтобы получить то, чего достоин.

— У вас очень много поклонников в Иране. Не тяжело справляться с такой популярностью?

— У нас действительно очень любят этот вид спорта. Конечно, кто-то оскорблял сборную во время чемпионата мира, но большинство поддерживает нас, и это моя самая большая мотивация. Иранцы хорошо разбираются в футболе, и встречи с болельщиками меня всегда вдохновляют.

— Лучшему бомбардиру среди сборных Али Даеи пока не установили статую в Иране. Может быть, это сделают для вас?

— На самом деле это очень грустно. Его рекорд уже долгое время никто не может побить, а ему уделяется так мало внимания. Для него ничего не делается, поэтому очевидно, что ничего не будет сделано и для меня. Но я не переживаю по этому поводу, потому что он всегда будет лучше меня.

— Даеи был вашем кумиром в детстве?

— Мне всегда нравился Златан Ибрагимович, но среди иранцев я бы выделил именно Али, его умение читать игру, удары по воротам, фантастическое желание побеждать.

— Кто-нибудь сможет побить его достижение?

— 109 голов — очень много. Он заслужил этот результат, так как очень старался, хотя на его пути возникали трудности.

— Кто станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем году?

— «Ливерпуль». Юрген Клопп — определённо лучший тренер. Команда с ним очень поменялась.