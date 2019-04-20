Ключевое сражение за титул, ожидание гола от Дзюбы и месть Мусаева за Кокорина: чем интересен матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» и «Зенит» встретятся в одном из центральных матчей 24-го тура РПЛ, который может стать ключевым в борьбе за чемпионство. Мурад Мусаев постарается взять реванш у Сергея Семака за поражение в первом круге. Тогда судьбу противостояния определил выход на замену Александра Кокорина. В том же матче своим последним на данный момент в РПЛ мячом отметился Артём Дзюба, безголевая серия которого в национальном первенстве составляет уже 1031 минуту.

Последний шанс для «Краснодара» побороться за чемпионство

В текущем сезоне «Краснодар» оказался как никогда близок к завоеванию чемпионства. На зимнюю паузу южане даже едва не ушли в ранге лидеров РПЛ, но подняться на первую строчку им помешала досадная домашняя ничья с «Уфой».

Однако по весне подопечные Мурада Мусаева допустили в национальном первенстве слишком много потерь и позволили «Зениту» уйти в отрыв. После 23 туров команды разделяют шесть очков.

В очном споре на собственном переполненном стадионе южане имеют отличную возможность сократить отставание до трёх баллов. В таком случае сражение за титул в РПЛ фактически начнётся заново, тем более что «Локомотив» также может приблизиться к лидеру на расстояние одной победы, если обыграет ЦСКА.

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© Maksim Konstantinov

Ключевой матч для питерцев

Для «Зенита» же матч в Краснодаре — одно из последних серьёзных испытаний. Правда, питерцам ещё предстоит встретиться с ЦСКА, но произойдёт это за три тура до финиша и в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем коллектив Сергея Семака уже достойно прошёл выездные испытания «Спартаком» и «Локомотивом». В обоих матчах команда добилась вполне устраивающих её ничьих с одинаковым счётом — 1:1. Не станет трагедией для питерцев мирный исход и в Краснодаре.

Тем более «Зенит» после зимнего перерыва уверенно собирает все «свои» очки. Весной лидер обыграл «Урал», «Уфу», «Оренбург» и «Анжи». А, как известно, именно стабильный набор баллов в матчах с уступающими в классе соперниками чаще всего обеспечивает завоевание титула в национальном первенстве.

Другие претенденты на золото в этом плане небезгрешны. «Локомотив», например, сыграл дома вничью с «Крыльями Советов» (2:2), хотя после этого и одержал четыре победы в пяти встречах РПЛ. «Краснодар» же упустил домашнюю победу над «Оренбургом».

Открытый футбол

При этом игра в Краснодаре должна получиться довольно яркой, поскольку хозяева вынуждены будут идти вперёд за победой и в принципе никогда не пытаются демонстрировать прагматичный футбол. В этом плане «Спартак» и «Локомотив» с «Зенитом» действовали куда осторожнее, хотя им в матчах с питерцами тоже нужно было набирать три очка.

Подопечные Семака же получат возможность проводить быстрые скоростные атаки, которые тоже будут смотреться зрелищно. Тем более в составе команды зимой появился нападающий, способный убежать в отрыв — Сердар Азмун. Таким образом, болельщики станут свидетелями обоюдоострого футбола.

Плюс исторически соперники в очных матчах никогда не стремились отсиживаться у собственных ворот. Так, в последних двух встречах команды забивали по три мяча. Нулевые ничьи за всю историю противостояния «Зенита» и «Краснодара» фиксировались лишь дважды. При этом южане дома обыграли соперника только один раз — в ноябре 2016-го — 2:1. В том невероятном поединке хозяева вырвали победу в добавленное ко второму тайму время благодаря голу Торнике Окриашвили через себя.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

Забьют ли Дзюба и Азмун

В предыдущем пункте мы уже вспомнили об Азмуне, и это неудивительно, ведь его приобретение стало настоящим успехом для «Зенита». В первых десяти матчах за питерцев в РПЛ и Лиге Европы иранец забил уже восемь мячей.

При этом практически все они состоялись на домашней арене команды. На выезде в составе «Зенита» форвард отличился пока лишь раз, да и то поразил ворота сражающегося за выживание «Урала».

В матчах же с «Локомотивом» и «Спартаком» в Москве иранец поразить чужие ворота не сумел, как и в выездных встречах с «Фенербахче» и «Вильярреалом». Однако практически во всех этих играх Азмун имел хорошие моменты, но не реализовывал их. Теперь болельщики питерцев ждут от иранца голов в Краснодаре.

Не меньше их порадует и мяч Артёма Дзюбы. Форвард прервал свою затяжную безголевую серию в матче отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном, но за клуб не забивал с 25 октября прошлого года, когда поразил ворота «Бордо» в Лиге Европы.

В РПЛ же нападающий не отличался с 7 октября. В тот день он огорчил «Краснодар» и помог питерцам одержать важную домашнюю победу — 2:1.

С тех пор Дзюба не забивал в чемпионате страны более полугода — 12 матчей. В целом «сухая серия» Артёма в национальном первенстве составляет 1031 минуту.

Кто выиграет противостояние в центре поля

Многое в этом матче будет зависеть также и от того, кто выиграет сражение в центре поля. Вильмару Барриосу и Магомеду Оздоеву придётся потрудиться, чтобы справиться с треугольником в лице Шарля Каборе, Юрия Газинского и Маурисо Перрейры.

В составе «Зенита» можно предположить также выход на поле восстановившегося от тяжёлой травмы колена Кристиана Нобоа, но этот ход со стороны Семака маловероятен, учитывая лимит на легионеров и травмы россиян Далера Кузяева и Александра Ерохина. С другой стороны, Оздоев весной набрал отличную форму и даже был вызван в сборную России.

Артём Дзюба и Магомед Оздоев

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Судьба Сулейманова и Игнатьева

Другой любопытный момент — насколько Мусаев в ключевом матче окажется готов доверять юным воспитанникам клуба Магомеду-Шапи Сулейманову и Ивану Игнатьеву.

Первый хорош в качестве «джокера» команды, но выходя на поле в стартовом составе, как правило, ничем себя не проявляет. Исключением стал матч против тонущего «Анжи», когда форвард оформил дубль. А в поединке последнего тура с «Динамо» Сулейманов, хотя и играл с первых минут, был заменён уже в перерыве. Как правило, техничный быстрый Магомед-Шапи хорош именно в концовках, когда соперники устают.

Игнатьев после подписания нового контракта с клубом также забил лишь «Анжи». В Химках Иван остался в запасе, а начал матч «Краснодар» вовсе без номинальных нападающих, что не принесло им особых дивидендов. После перерыва талантливый форвард вышел на замену как раз вместо Сулейманова. Весьма любопытно, решит ли Мусаев и с «Зенитом» сыграть без чистых нападающих, учитывая травму Ари, или же вернёт в старт Игнатьева.

Противостояние Мусаева и Семака

Вместе с тем Мусаев постарается взять реванш у Семака за поражение в матче первого круга, ведь тогда визави фактически переиграл его за счёт грамотных замен. Первый тайм завершился без забитых мячей, и наставник «Зенита» вместо полузащитника Ерохина неожиданно бросил в бой восстановившегося после травмы Кокорина в помощь Дзюбе.

В результате изменение расстановки и выход быстрого форварда помог хозяевам получить преимущество в атаке, и команда дважды отличилась в ходе быстрых контрвыпадов. Мяч Павла Мамаева с пенальти в концовке не спас «Краснодар» от поражения.

А после финального свистка Мамаев вместе с Кокориным решили отпраздновать десятилетие дружбы в Москве. Праздник завершился заключением в СИЗО, где футболисты находятся до сих пор.

Судья с чемпионата мира

Наконец, обслужит игру лучший арбитр России последних лет Сергей Карасёв. В этом сезоне он дважды работал на матчах «Краснодара» («Оренбург» — 1:1, «Арсенал» — 3:0) и один раз — на встрече «Зенита» («Ахмат» — 1:0). В ней он показал две жёлтые карточки Леандро Паредесу.

За всю карьеру Карасёв отсудил 27 матчей «Зенита», и в них питерцы одержали 15 побед и потерпели пять поражений.

На играх «Краснодара» Сергей работал значительно реже — 14 раз. При нём южане добились четырёх викторий, пять раз расходились с соперниками миром и потерпели пять поражений. В частности, именно Карасёв обслуживал финал Кубка России-2012/13, в котором «Краснодар» уступил «Ростову» в серии пенальти.

Также рефери дважды работал на матчах «Зенита» за Суперкубок. В 2013-м сине-бело-голубые проиграли «Рубину» (0:2), а спустя четыре года взяли верх над ЦСКА с минимальным счётом.