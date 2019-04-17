«Избиение продолжалось минуты три»: о чём рассказал чиновник Пак на заседании по делу Кокорина и Мамаева

В среду в Пресненском районном суде Москвы выступил один из потерпевших по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он рассказал свою версию событий. По словам чиновника, компания, в которой были Кокорин и Мамаев, вела себя «по-хамски». Пак заявил, что после издевательств в свой адрес он попытался утихомирить молодых людей, однако форвард «Зенита» нанёс ему удар стулом, целясь в голову. Затем к избиению, которое, по словам Пака, длилось около трёх минут, подключились и товарищи Кокорина.

«Открыл ноутбук, стал работать, потом услышал выкрики «Gangnam Style!»

В среду на процессе по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева выступил второй пострадавший от действий футболистов и их друзей — директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. О том, что чиновник ответит на вопросы в зале Пресненского суда, стало известно незадолго до очередного заседания. На процесс он прибыл в сопровождении двух адвокатов.

Пак рассказал, что утром 8 октября прошлого года пришёл на деловую встречу в кафе «Кофемания», где его посадили рядом с компанией Кокорина и Мамаева, которая, по словам чиновника, проявляла неуважение к окружающим.

«В 08:55 я приехал на запланированную рабочую встречу. Во встрече с моими коллегами также должен был принять участие Сергей Гайсин. По внешним признакам компания рядом со мной находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неподобающе. Кафе было полное. Присутствовало много мужчин, женщин, одна из них находилась в положении», — заявил Пак на заседании суда.

Чиновник рассказал, что ему было неприятно находиться рядом с молодыми людьми и он попросил пересадить его, но сотрудники кафе не смогли этого сделать по причине отсутствия свободных столиков.

«В качестве примера неуважения к окружающим, даже хамства, отмечу, что одна из девушек села на колени человеку. Впоследствии я узнал, что это был Кокорин-старший. Они стали целоваться. Потом она положила ему голову в район паха. Всё это выглядело неприятно. Расстояние до них было около трёх метров, рядом были и другие посетители», — отметил пострадавший.

По словам Пака, через некоторое время компания начала вести себя «по-хамски» по отношению к нему, сравнивая с корейским певцом PSY.

«Я открыл ноутбук, стал работать, потом услышал выкрики «Gangnam Style!». Это продолжалось некоторое время. Не думал, что это мне. Потом услышал слово «ноутбук». Понял, что, возможно, речь всё же идёт обо мне. Я азиатской внешности, а шутили о корейском комичном певце. Не исключил, что компания в такой форме обращается ко мне. Тогда попытался это выяснить. Своими действиями они подтвердили догадку. В корректной форме я сделал замечание: сказал, что компания ведёт себя по-хамски и не уважает окружающих», — заявил Пак.

При этом чиновник опроверг использование нецензурных слов в адрес Кокорина и Мамаева, о которых упоминали другие свидетели во время процесса.

«Я не выражал никакой агрессии, пытался успокоить и утихомирить компанию. Я сказал, что они ведут себя по-хамски, что они хамло», — признался Пак.

«Кокорин-старший взял стул и ударил в область головы»

Как утверждает чиновник, после сделанного замечания к нему подошли братья Кокорины и начали его избивать и оскорблять.

«Ко мне, нецензурно выражаясь, подошёл Кирилл. Потом пришёл Кокорин-старший, взял стул и, целясь мне в голову, желая нанести максимальный ущерб жизни и здоровью, ударил в область головы. Я закрыл голову рукой, так что удар пришёлся и на руку. Потом нанёс удар Кирилл. Избиение продолжалось минуты три. Меня назвали китайцем и посоветовали ехать в Китай и там делать замечания», — рассказал Пак.

Пострадавший заявил, что в тот момент ощущал угрозу своей жизни. Он также перечислил полученные в ходе избиения травмы.

«Я прекрасно видел и понимал, что Кокорин-старший целится в голову, тем самым пытаясь нанести максимальный ущерб. Более того, кто-то из компании через некоторое время выкрикнул «Мы тебя убьём!» и фразу «Вам повезло, что вы вообще остались живы». Я попросил сотрудников «Кофемании» вызвать полицию. Те приехали и предложили проследовать в Пресненское ОВД. Я написал заявление, после чего обратился за медицинской помощью, мне диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, скол эмали передних зубов и сотрясение мозга», — сообщил чиновник Минпромторга.

«Кирилл Кокорин повернулся ко мне, повторил, что я китаец, и нецензурно выругался»

По словам Пака, вскоре досталось и Гайсину, который пытался вмешаться в конфликт и утихомирить молодых людей.

«Минут через пять (после первой драки. — RT) подошёл Гайсин. Он спросил, что происходит, каким-то образом пытался оттеснить людей, которые на меня напали. Я видел, как господин Мамаев нанёс удар в лицо Гайсину. Он не вёл себя агрессивно, пытался успокоить», — рассказал пострадавший.

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Он отметил, что в драку с его коллегой тут же вступили и Кокорин-старший с Протасовицким.

«Протасовицкий попытался произвести удушающий приём. В целом компания была агрессивной. Как я помню, Кокорин тоже наносил удары. Когда они уходили, его брат Кирилл повернулся ко мне, повторил, что я китаец, и нецензурно выразился. Таким образом, градус агрессии снижен не был», — добавил Пак.

При этом чиновник опроверг информацию о примирении сторон, которую ранее озвучивали в зале суда некоторые свидетели.

«В СМИ говорили, что состоялось примирение. Никакого примирения не было. В таком случае компания бы не вела себя так, уходя из заведения», — сказал Пак.

Также пострадавший объяснил, почему сам решил извиниться перед напавшими на него молодыми людьми.

«Я сказал ребятам, что если их чем-то обидел, приношу извинения. Сделал это для того, чтобы успокоить их и прекратить конфликт. Они ответили, что мне повезло, что я остался жив. Таким был ответ на мой дружелюбный жест», — отметил Пак в суде.

После этого адвокаты обвиняемых задали чиновнику ряд вопросов. Так, защищающий интересы Мамаева Игорь Бушманов пытался выяснить степень вовлечённости футболиста «Краснодара» в инцидент. Пак отметил, что Павел не пытался напасть на него, но в целом вёл себя достаточно агрессивно. Кокорина-старшего, по словам пострадавшего, происходящее вовсе насмешило.

«Ему было забавно. Вся компания находилась в приподнятом состоянии», — сказал Пак.

В свою очередь, братья Кокорины в очередной раз принесли извинения чиновнику.

«Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймём», — заявил Александр.

Однако Пак отказался отвечать на извинения футболиста. Кокорин-старший также отметил, что пытался дозвониться до пострадавшего, но тот не взял трубку.