Денис Пак рассказал об избиении Кокориным и его братом

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Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак рассказал, как футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл избивали его в кафе.
Денис Пак рассказал об избиении Кокориным и его братом
  • РИА Новости

«Ко мне подошёл Кирилл и нецензурно выражался. Потом пришёл Кокорин-старший, взял стул и, целясь мне в голову, желая нанести максимальный ущерб жизни и здоровью, ударил в область головы. Я закрыл голову рукой, так что удар пришёлся и на руку. Потом нанёс удар Кирилл. Избиение продолжалось минуты три», — заявил чиновник в суде.

Пак добавил, что его назвали китайцем и посоветовали «ехать в Китай и там делать замечания».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

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